FCC停頒人權新聞獎 近百記者聯署籲解釋

前副主席馬凱：決定糟糕 國安法下無選擇

FCC主席瑞凱德接受查詢稱，維持早前在聲明中做法，重申不會確認或否認得獎者機構，否則對其他得獎者不公平。本報早前報道，有多個消息透露被控煽動罪的網媒立場新聞獲9個大小獎項，是FCC停辦人權新聞獎的主因。

面對部分駐港外國記者批評FCC未堅持新聞自由，曾任FCC副主席的《金融時報》編輯馬凱（Victor Mallet）在Twitter說，雖然FCC自己也承認決定糟糕，但若該會不想危及其他人，在《港區國安法》下並無選擇。他說，應是北京及港府問責，並批評當局違反《基本法》有關言論、結社自由等條文。

聯署人在給FCC的信中質疑，停辦人權新聞獎不止引人懷疑向打壓新聞自由妥協，亦對亞洲區內冒着生命危險及犧牲自由報道的記者不尊重及不負責。他們要求FCC向公眾「說出真相」，包括為何一開始接受獎項報名但最後取消、為何向已停運的新聞機構頒獎會危及FCC等。