4個月前拒吳敏兒保釋 判辭：言論挑起怨恨政府

初選案現時有13名被告獲保釋，吳敏兒（50歲）至今還押約一年兩個月。判辭稱，吳敏兒2020年5月在已停運的「立場新聞」發文，題為〈制裁黑警，制裁埋黑警後路〉，說一旦當選立法會，會向警方和立法會保安還擊。此外，她同年7月在facebook發帖稱，國安法實施預示一個充斥恐懼和壓迫的時代，立法會將變成戰場。

「帶抗爭至國際」 吳稱修辭 官：陳述不實

律政司一方早前表示，吳敏兒在初選落敗後仍接受訪問，呼籲反抗有關當局，又說要將抗爭帶至國際舞台，反映她有堅定決心反抗政府。吳敏兒一方則稱，有關言論只是選舉修辭，吳敏兒只是同情被捕者遭遇，從沒煽惑暴力。

杜官考慮雙方說法，表示吳敏兒雖無呼籲暴力行為，但言論已挑起針對當局的怨恨和憤怒，認為吳敏兒一方的陳述不實。杜官又說，吳敏兒因參與工運取得國際影響力，可輕易聯絡其他人反抗政府，法庭不信納她獲准保釋後不會繼續從事危害國安的行為，拒絕其保釋申請。

【案件編號：HCCP 193/21】

（港區國安法）