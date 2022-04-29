元旦巡遊放氣球阻差 李卓人囚3周

【明報專訊】民陣去年元旦發起「釋放政治犯」汽車巡遊，時任支聯會主席李卓人和社民連成員曾健成在金鐘立法會道放了一個氣球，下方掛有寫上「釋放政治犯」的直幡，警員伸手取回氣球不果，只扯到部分直幡。正因六四集會等案服刑的李卓人，否認各一項在受管制空域放氣球及阻差辦公的傳票控罪，經審訊後昨在東區裁判法院被裁定兩罪罪成，判囚3周，罰款3500元，裁判官葉啓亮下令其中兩周與現有20個月刑期分期執行。辯方求情時披露，李卓人料於今年9月刑滿出獄。
兩周與現刑期分期 原料9月出獄
被告李卓人（65歲）被票控於2021年1月1日在金鐘立法會道，未有行政長官允許下在受管制空域放飛一個超過兩米的氣球，並阻礙高級督察鍾廷森執行職務。同案被告曾健成審前承認放飛氣球的傳票控罪，罰款2500元。
辯方早前批評高級督察鍾廷森的證供有前後矛盾，葉官裁決稱，放氣球與被告伸手阻撓幾乎是同一秒發生，鍾在電光火石之間須專注阻止氣球放飛，他作供非記憶力測試，在盤問下才憶起細節不足為奇，裁定鍾為誠實可靠證人。
作供警前後矛盾 官：當時電光火石
葉官經反覆觀看片段後，見當日手持連繫氣球繩尾的被告一直無動作，及至鍾第三次警告，被告才一反常態，將繩尾交給曾健成、踏前並攤開雙手阻擋鍾，最終曾健成在後放飛氣球，唯一無可抗拒的推論是兩人早有默契，意圖拉開曾健成與鍾的距離。此外，被告以手按着鍾的肩膊，阻撓對方上前捉繩，不單對他造成不便，更令他無法檢取氣球，裁定被告兩罪罪成。
控方披露被告有5項案底，辯方稱被告案發時無案底，現有案底均與本案性質不同，預計今年9月服完現有刑期。辯方求情稱，被告1990年成立職工盟，及至組織去年解散前均任秘書長一職，他亦曾任多屆立法會議員，對社會貢獻良多；案發遊行不涉暴力，涉事警員無受傷，放飛氣球亦無造成任何損害。
葉官判刑稱，執勤警員應受尊重及保護，罰款及社會服務令不能反映阻差嚴重程度，終判囚3周，其中兩周與現有刑期分期。至於放飛氣球罪，葉官稱此舉會對公眾構成危險，法例規定最高刑罰為罰款5000元，但考慮當日並無意外或傷亡，判罰3500元。
【案件編號：ESS 20478-20479/21】