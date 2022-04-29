元旦巡遊放氣球阻差 李卓人囚3周

兩周與現刑期分期 原料9月出獄

被告李卓人（65歲）被票控於2021年1月1日在金鐘立法會道，未有行政長官允許下在受管制空域放飛一個超過兩米的氣球，並阻礙高級督察鍾廷森執行職務。同案被告曾健成審前承認放飛氣球的傳票控罪，罰款2500元。

辯方早前批評高級督察鍾廷森的證供有前後矛盾，葉官裁決稱，放氣球與被告伸手阻撓幾乎是同一秒發生，鍾在電光火石之間須專注阻止氣球放飛，他作供非記憶力測試，在盤問下才憶起細節不足為奇，裁定鍾為誠實可靠證人。

作供警前後矛盾 官：當時電光火石

葉官經反覆觀看片段後，見當日手持連繫氣球繩尾的被告一直無動作，及至鍾第三次警告，被告才一反常態，將繩尾交給曾健成、踏前並攤開雙手阻擋鍾，最終曾健成在後放飛氣球，唯一無可抗拒的推論是兩人早有默契，意圖拉開曾健成與鍾的距離。此外，被告以手按着鍾的肩膊，阻撓對方上前捉繩，不單對他造成不便，更令他無法檢取氣球，裁定被告兩罪罪成。

控方披露被告有5項案底，辯方稱被告案發時無案底，現有案底均與本案性質不同，預計今年9月服完現有刑期。辯方求情稱，被告1990年成立職工盟，及至組織去年解散前均任秘書長一職，他亦曾任多屆立法會議員，對社會貢獻良多；案發遊行不涉暴力，涉事警員無受傷，放飛氣球亦無造成任何損害。

葉官判刑稱，執勤警員應受尊重及保護，罰款及社會服務令不能反映阻差嚴重程度，終判囚3周，其中兩周與現有刑期分期。至於放飛氣球罪，葉官稱此舉會對公眾構成危險，法例規定最高刑罰為罰款5000元，但考慮當日並無意外或傷亡，判罰3500元。

【案件編號：ESS 20478-20479/21】