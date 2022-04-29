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國安拘4人無公布 涉殺鬼班當日案件 黎棟國料忙中有漏 「睇唔到咩理由唔講」

【明報專訊】保安局日前回覆立法會議員書面質詢稱，截至3月底有175人牽涉國安法及相關罪行被捕。據本報統計警方已公開的拘捕行動，發現有4人在被捕後未有相關公布。警方口頭回覆稱，該4人涉及今年3月20日尖沙嘴區一宗「作出具煽動意圖的作為」案。翻查資料，警方當日在尖沙嘴調查「殺鬼訓練班」。警方未有交代拘捕4人日期及未主動公布的原因。前保安局長兼立法會議員黎棟國稱「睇唔到有咩理由唔講（此案）」，相信純屬調查有新進展而未再更新，非刻意隱瞞。

明報記者 梁敏琪

警方3月23日回覆本報稱，截至今年3月22日共171人涉及國安法和從事其他危害國家安全罪行被捕，與保安局前日交代、截至3月31日的拘捕數字相差4人，但警方並未交代該4人被捕日期、原因等案情。

當日拘兩人涉煽動 另帶走「犯聚」4人

本報前日向警方查詢，是否在3月22至31日期間再有拘捕行動、被捕人涉及罪名、未主動公布原因等。警方其後以口頭回覆稱，該4人涉及今年3月20日尖沙嘴區一宗作出具煽動意圖的作為案，對其他提問沒補充。

翻查資料，當日警方以卧底潛入調查「殺鬼訓練班」，拘捕59歲男武術教練及61歲女助理涉嫌「作出具煽動意圖的作為」，兩人已落案檢控。警方其後交代該案稱，另有3男1女學員違限聚令被票控。未知該4人是否最新被捕4人。

黎棟國認為，不論是否國安案，只要警方認為傳媒有興趣，一般會考慮公布，「睇唔到有咩理由唔講（此案）」。他續稱，警方不時在調查期間發現涉及新控罪，「可能忙中有漏」，「係咪吓吓要記住要開記者會講呢？」他認為，公布案件詳情除增加透明度，亦傳達警方重視該案的信息，相信警方不會刻意隱瞞。

警方國安處在拘捕行動後一般會發新聞稿或舉行記者會交代。去年2月，警方國安處亦以「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及洗黑錢罪名拘捕3人與「傑斯案」有關，事後未有主動公布，有傳媒查詢後才發稿交代。

相關字詞﹕作出具煽動意圖的作為 國安處 國安

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