佐敦谷明渠活化完成 石屎渠變蜻蜓鄉

所謂「河畔城市」，是藉着推行活化河道項目，加入活化水體設施，例如河畔公園，為公眾提供公共空間。除佐敦谷明渠，其餘兩個項目包括大圍明渠及火炭明渠，當中佐敦谷明渠項目已完成。

渠務署高級工程師蕭偉忠表示，佐敦谷明渠主要收集飛鵝山和牛頭角一帶的雨水，集水範圍約180公頃，覆蓋人口約5萬，為區內主要排水設施舊式石屎明渠。

上游鋪石下游種草 河道上設觀景台

佐敦谷明渠一直有氣味問題，翻查資料，明渠下游一段約85米的河道覆蓋工程已於2010年竣工，現時上蓋為彩霞道休憩處。至於2020年開展的活化工程，造價約3000萬元，把上游約330米的石屎明渠，分別活化成150米的生態水道及180米的綠化水道，兩者之間興建一個觀景台，位於水道上方，為市民提供休憩空間及靠近水道的位置欣賞綠化水道的景色。

蕭偉忠稱，明渠下游的綠化水道較平坦，水流較慢，適合種植水生植物，署方於該段河道種了4500多棵水生植物，當中大部分來自該署於小蠔灣污水處理廠自設苗圃，並自行培植的本地原生水生植物，包括翠蘆莉、鳶尾等。署方又以石塊砌成河曲，營造天然生境，促進生物多樣性。

至於明渠上游環境適合建成生態水道，渠務署動用55公噸石塊鋪砌河底，模擬天然河底生境，設置淺灘及魚梯，為魚類提供空間棲息，以及於河道兩旁種植了300棵攀藤植物。蕭偉忠表示，佐敦谷明渠活化工程之前是一條石屎渠，幾乎零生態，但施工期間已錄得各種生物進駐河道，包括雀鳥珠頸斑鳩及一種小型貓頭鷹斑頭鵂鶹，另外錄得多種蜻蜓和蝴蝶，由於蜻蜓幼蟲對水質敏感，該處有蜻蜓出沒，反映河道水質理想。