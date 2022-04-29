三色回收桶成效低或綠在區區取代

政府設置三色回收桶的措施已推行多年，但成效一直備受質疑。申訴專員公署昨發表報告稱，環保署自2020年10月起，從食環署接管三色桶的管理工作後提出改善措施，例如在回收桶增加標示，以及公布回收數據等，認為情况已有改善。

公署建議，為回收桶增加文字和圖像等資訊，可讓市民了解如何正確使用回收桶；報告又建議適時更新流動應用程式「咪嘥嘢」內有關公共空間回收桶的資訊，確保資訊無誤。

佔整體回收量不足0.1%

申訴署：誤放廢屑損成效

環保署回應稱，位於路旁的回收桶是其中一種社區回收設施，但回收數量有限，每年約1000公噸，佔整體回收物數量少於0.1%。該署表示正持續擴展及提升「綠在區區」社區回收網絡的覆蓋率，此外環保署亦推出《綠綠賞（電子）積分計劃》，並於今年1月推出手機應用程式，以鼓勵市民參與分類及回收。

環團：無人看管難發揮作用

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，三色回收桶面世至今逾20年，由早期教育公眾廢物分類的功能，演變至近年收集回收物料，但成效欠佳，反映無人看管的回收設施，難以發揮作用，認為是時候檢討其政策定位。