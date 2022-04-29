專家料趕時間乘客轉搭高鐵 其餘搭直巴

料直巴得益少 高鐵主導市場

張劍平表示，直通車單程售價為210元，較接近高鐵的265元，但車程較快。到廣州東站前者約2小時，後者連轉乘地鐵需約1.5小時，但最近廣州地鐵開通22號線，料車程可大為縮減。直巴單程票連來回優惠售100元以下，車程逾3小時，故相信城際直通車即使停駛，直巴得益較少。張稱，直巴優勢是「捐窿捐罅」，每日接近100班遍佈廣州每個點，而且價錢便宜。不過由於停業兩年，難估計市場新變化，但相信未來市場仍由高鐵主導。

陳宗彝認為，乘搭鐵路不似直巴可在家門口上車，相信有乘客在去程乘搭高鐵，但回港不趕時間會選搭直巴，故直通車停駛後對直巴生意有幫助，未來業界可加強在商業區內設立車站，相信當地政府亦歡迎。

運輸研究學會資深會員熊永達表示，過境巴士是點對點服務，可直接去大酒店，相信直通車客源除會流向高鐵，部分純為探親旅行的乘客或轉投直巴，而未來高鐵客量取決於廣州和香港的業務往來，高鐵亦會增加班次。