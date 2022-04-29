港鐵停保養 城際直通車或永久停運 田北辰：高鐵料明年可抵廣州東站 屆時取消直通車

港鐵：如有調整適時公布

港鐵回應查詢稱，城際直通車服務安排如有調整，將適時公布；而近期本地鐵路線及其他部門需增聘人手或填補空缺，港鐵亦協助有意尋求其他事業發展的城際直通車員工尋找合適工作崗位，並非裁員或削減人手。運房局回應稱，政府會密切留意兩地疫情發展，適時就恢復跨境列車服務作全盤考慮。

城際直通車原提供廣九直通車、滬九直通車和京九直通車服務，往來紅磡站和廣州東站、上海站和北西西站，受新冠疫情影響2020年1月起暫停運作。廣州市交通運輸局文件稱，廣州至廣州南聯絡線預計2024年建成，連接廣州南站和東站。廣深港高鐵列車屆時可直抵處於商業區的廣州東站，省卻現從南站轉車北站的額外約40分鐘車程。

田北辰表示，據其了解廣州至廣州南聯絡線啟用後，從西九龍站開出高鐵將「一班到廣州南站，一班到廣州東站」，估計抵達東站車程僅一小時，較直通車快一半，便會取消直通車，「但未做到（聯絡線）就一定不會cut（取消直通車）」。田預計，工程可提前一年在2023年完成，或趕及通關時啟用；他又稱東鐵線列車12卡轉9卡，加上沙中線過海段今年中通車，勢佔用城際直通車時段，聯絡線啟用後，料每小時可增一班東鐵線列車，載客量增2000人。

同樣聽聞城際直通車將取消的民建聯立法會議員劉國勳表示，高鐵與城際直通車功能重複，過去亦曾倡議停止直通車服務，因東鐵線12卡轉9卡，愈來愈擠迫，取消直通車可增本地線服務，而因高鐵和直通車的上車點均在九龍，料乘客可適應轉搭高鐵，並相信高鐵和跨境巴士可吸納原本直通車乘客，加上高鐵系統趨便利，配合內地地鐵和城際直通車亦便捷。

工會稱直通車高鐵人員早合併

對於一旦取消直通車的人手安排，香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，正向管方查詢，但城際直通車和高鐵相關人員早已合併，加上營運部門欠缺人手，而直通車停駛後，很多維修人員亦已調往維修其他列車，故相信即使取消直通車，人手亦不受影響。林又透露，直通車是「國際列車」，須優先放行，若直通車在繁忙時間遲到，本地車行程要改動影響班次，若直通車停駛，將大大方便東鐵線調度。

運輸研究學會資深會員熊永達表示，計劃取消直通車一直存在，而東鐵線或未來沙中線的載客量是取消直通車的考慮因素，即使東鐵換成9卡車，班次若可由4分鐘一班加密至2分鐘一班，載客量可加大。其次取消直通車後，可減省內地設立關口的人手，對過境乘客或有不便，但可便利東鐵乘客，整體更具效益。

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