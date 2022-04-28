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2022年4月28日星期四
港聞二
海外醫生首批認可27校 多英美名校 未見內地
可三途徑「特別註冊」來港 包括「有限度註冊」
黎智英違租契案 加控一項欺詐 控方前日披露多兩人涉案 辯方要求釐清指控基礎
六四集會案判囚上訴 聆訊未排期
首宗Tg帖文舉證國安案 理大生認煽動分裂
古思堯抬棺未遂控企圖煽動 控方將召兩證人
鄧炳強：175人涉國安罪被捕 8人完成審訊全定罪
何惠彬藐視法庭判緩刑 官稱延遲檢控不可接受
精神病婦旺角衝突打警胸囚34日
破欠四成逾半年發款 遠遜目標 勞處：有時不能控制處理時間 議員倡精簡程序
22%涉拖薪地盤無視察 近兩成巡查時已竣工
心理衛生會有執委11次無開會 沒紀錄獲批准缺席
路署修行人路最長延誤一年 斷續封21月
運輸署牌照處人手增 處理事項減
爆鹹水管熱點工程慢 最長拖6年半
立會恢復實體會議 午後場內人少 直選林素蔚續缺席 多議員積極發言
吳永嘉倡暫緩撤積金對冲 鄧家彪反對 指經濟基礎好
港大修規程 處理「損校譽」 校董：可鬧大學蠢
支援高危記者 香港監察籲各國發簽證 報告指新聞自由嚴重受壓 特區政府稱傳媒環境蓬勃依然
涉威嚇促銷1.2萬元會籍 健身教練被捕
獨立屋塌棚架 28歲工人墮3米不治
反彈83宗 張竹君：未必反映趨勢 稱放寬措施復課人流增 即使反彈亦屬預期
開工不足領不到失業金 團體質疑懲罰自力更生
涉賄亞洲金融換生意 車房新舊東主今提堂
大灣區GBA專題：導師籲北上港青 考國際證書傍身
大灣區GBA專題：「灣區啟航——金融才俊計劃」 助拓機遇
尊子漫畫
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【Emily】配對平台籲捐糧油食品轉贈基層
【Emily】屯門愛定商場翻新 空中板場下月見
【Emily】國家讚不辱使命 郭蔭庶感到好光榮
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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