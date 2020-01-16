大灣區GBA專題：「灣區啟航——金融才俊計劃」 助拓機遇

建立正向思維 助青年裝備自己

財政司長陳茂波出席啟動儀式時介紹，計劃為120名香港大學生提供為期5個月的全面培訓，讓學生更加了解大灣區的機遇，以及親身體驗在灣區的生活。他續稱，計劃包括企業領袖分享會、參觀金融機構、技能提升工作坊等。約40名大灣區內政商界金融領袖應邀作為嘉賓，學生可以透過他們了解事業發展的成功之道，更有機會成為他們的「影子」，觀察他們的日常工作。

陳茂波：去內地要廣交朋友

在金融業方面，陳茂波說，透過粵港澳合作，香港可以貢獻更大的市場潛力及能力，推動更多金融創新，讓金融資源能夠更有效服務實體經濟，提升生產要素，特別是人才可以去三地自由流動。

陳茂波認為，以香港所長服務國家所需，是香港的責任，在過程中學生也可以令自己的事業得到發展。去內地的時候多觀察多學習，廣交朋友，溝通交流，為自己未來有更加廣闊的事業舞台做好準備。

綜合多名「前輩」意見，年輕人無論打算在大灣區哪個城市工作，同樣需要一些「基本功」協助盡快融入工作環境：

第一招：溝通

提起溝通，許多人會即時聯想到說話技巧，懂得說話固然重要，卻也不能忽視聆聽。在職場中，優秀的溝通高手都懂得傾聽別人的意見和感受。另外，在不少內地人的印象中，港人的普通話水平一般。如果香港年輕人想到內地職場發展，可以多加練習。若操得一口自然流利的普通話，定能令同事刮目相看，增加親切感。

前輩提醒，職銜就如同別人的身分代表，若叫錯職銜可能會令人感覺不受尊重。在內地職場當中，一些職銜與香港可能會有差別，如他們習慣用以「領導」稱呼上司，或以「主任」稱呼一部門之首等，年輕人務必要留意。

第二招：合作

工作中，有不少任務都需要與同事合作，這時就需要發揮團隊精神，而不是做個「獨行俠」。作為職場新人，如在內地工作，模式和習慣上可能會跟香港稍有差別，在適當的時候可以向同事虛心學習，自然更容易融入當地文化。

第三招：主動

心理學家研究指有兩個原因導致不主動交往：

(1) 怕自己的主動，不能引起別人的積極回應。

(2) 對主動交往有誤解，如以為請求別人幫助，會讓人覺得麻煩。

然而，顧慮太多反而會錯失不少機會。尤其在內地工作，接觸最多的就是同事，所謂「出外靠朋友」，主動結識朋友能有助年輕人適應職場環境。

[活在灣區]