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活在灣區

港聞二

大灣區GBA專題：導師籲北上港青 考國際證書傍身

【明報專訊】專業可提升競爭優勢，香港年輕人在裝備自己時，專業證書在金融行業中不可少。在由財經事務及庫務局與大灣區共同家園青年公益基金聯合主辦的「灣區啟航——金融才俊計劃」中擔任導師的Janchor Partners首席實業投資者何志安表示，香港有很多國際金融證書考試，年輕人不妨持有多幾張國際金融證書，以充實自己實力。

明報記者 龍彩霞

月初深圳公布《深港澳金融科技師》專才計劃，香港青年可通過相關考試提升競爭力。何志安鼓勵香港青年利用香港作為國際金融中心的優勢，加上人民幣國際化及理財通都是互相融合的勢頭，港青只要裝備好自己，充實自己金融知識，可以在灣區找到更多適合自己的崗位。他認為，在大灣區內地城市生活的模式與香港相差不大，最重要的還是勇敢踏出第一步，又相信香港青年可以迅速融入灣區生活。

灣區生活模式與港相近 最重要踏出第一步

年輕人到大灣區發展時，國際認可牌照等「硬實力」不可少，特許金融分析師協會（CFA Institute）公布近年亞太區報考人數持續增長，尤其是中國、印度和澳洲，反映亞太區對投資專業人士求才若渴。擁有愈多的專業資格就一定愈有利職場發展？不一定！關鍵還看是否適合工作需要。

年輕人投考前應先鎖定日後事業目標，可諮詢老師，及已投身相關工作的師兄、師姐意見。商科學生有哪些熱選的專業資格呢？若以有志向精算界、金融界發展的中大商科學生為例，部分會選擇於在學期間開始投考相關專業組織如北美精算學會（SOA）、CFA協會等的專業資格認證。

須提升兩文三語能力

何志安分享其過來人經驗，指出年輕人具有好奇及衝勁等優點，當然也有不安的時候，只能摸着石頭過河。何志安表示，香港學生可以在暑假到其他大灣區城市小住一下，感受當地文化及生活模式，勇敢踏出第一步。他認為到內地不同城市居住，除可了解當地風俗及擴闊自己眼界外，更可廣交朋友，有助大灣區發展。

何志安寄語年輕人在進軍大灣區時，先要分析自身實力。他指出，香港是國際金融中心，香港青年身處大灣區時或會面對不同競爭，但他安慰年輕人不要妄自菲薄，最重要是提升兩文三語能力。大灣區11個城市各自發揮不同的功能及擁有不同的產業優勢，從而產生協同效應，推動區內經濟發展。所以香港青年應該要根據個人情况，認真選擇要去發展的具體地點。

應到不同城市走走 不應局限一城市

他建議年輕人到不同城市走走，不應該局限在一個城市；為了尋找適合自己的工作，更要從自身思維及觀念上作出改變，以尋求更廣闊的事業發展空間。對此，香港青年首先要從思維上擺脫香港狹小空間的束縛，用較宏觀的視野規劃自己的人生。

何志安又建議，要在大灣區立足， 除了培養個人的「軟實力」外，了解地方配套及支援，建立自己的人際網絡亦是至關重要。

身為行業先驅的何志安稱，十分看好內地金融業，認為香港年輕人也可以幫助國家發展金融，特別將自己的優勢貢獻國家。

[活在灣區]

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