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涉賄亞洲金融換生意 車房新舊東主今提堂

【明報專訊】廉署前日起訴兩名車房東主，涉嫌以1.2萬行賄亞洲金融集團（控股）有限公司的前職員，取得約值36萬元的車輛維修訂單。二人獲准保釋，今日在東區裁判法院提堂。

被告葉沛欽，63歲，及葉𢏐添，71歲，分別為綜合汽車公司（綜合汽車）東主及前東主，同被控一項串謀向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條和《刑事罪行條例》第159A條。

案發時葉沛欽是綜合汽車的唯一東主，前東主葉𢏐添亦有協助經營該車房。在亞洲金融一名職員推薦下，亞洲金融將約40份車輛維修訂單判給綜合汽車，維修費共約36萬元。

付職員1.2萬元 獲維修訂單36萬元

控罪指兩名被告涉於2018年1月至2020年10月期間，串謀在無合法權限或辯解下向職員提供賄款至少1.2萬元，以令對方將亞洲金融把車輛維修訂單判給綜合汽車。亞洲金融總裁為行會成員陳智思，該公司稱案件已進入司法程序，不便評論。

另外，廉署前日起訴禮佰敦會計師事務所有限公司前董事兼股東鍾智亨（40歲），鍾被控兩項盜竊，今於西九龍裁判法院提堂。案發時，該核數師樓在香港會計師公會註冊，被告及另一合伙人為核數師樓董事兼股東，二人持有相同股份份額。兩名合伙人同為執業會計師，合資格以該核數師樓名義製備和簽署核數師報告。兩項控罪指，被告涉於2018年2月23日至8月31日期間，偷竊屬於禮佰敦會計師事務所兩筆共10萬元款項。

被告涉以該核數師樓名義，向一名客戶提交核數報告，並全數挪用相關核數服務款項。禮佰敦會計師事務所在廉署調查案件期間提供全面協助。

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