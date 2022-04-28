開工不足領不到失業金 團體質疑懲罰自力更生

民間團體基層願景本月11日至20日透過網上問卷訪問304名基層市民，發現18.8%受訪者今年首3個月每月有工開，較去年第四季的34.9%減少近半，另有42.3%於今年首季每月工時少於72小時，按季增加12.8個百分點。調查亦發現，七成半受訪者沒申請失業支援，其中逾八成不合資格，原因主要涉及正領取綜援（36.2%）及連續失業少於30日（22.6%）。團體成員李芝融認為，當局紓困政策等同懲罰自力更生的市民，建議失業援助涵蓋開工不足者，容許月入減少至少三分一的市民申請，並恆常化。

倡恆常化涵開工不足 創新辦：單次措施不放寬

現年36歲居住劏房的陳太育有兩名幼子，任職地盤散工的丈夫第五波期間工時銳減，月入由1.9萬元跌至1.4萬；陳太去年12月起在食肆炒散，月入約6000元，但今年初禁晚市堂食後告失業。陳太稱，丈夫開工不足無法申請失業援助，自己曾申請，但疑因未能取得工作證明而沒有回音，她質疑「係咪寧願我哋瞓足一個月等攞失業援助呢？」她提到5歲及7歲的兒子開學後須每天快測，丈夫工作亦要求每日快測，每月額外支出約1200元，加重財政負擔，期望當局為草根學童提供快測包。

創新辦表示，計劃用意是解失業者的燃眉之急，是單次措施，沒計劃再放寬至開工不足市民或恆常化。

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