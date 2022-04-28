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反彈83宗 張竹君：未必反映趨勢 稱放寬措施復課人流增 即使反彈亦屬預期

【明報專訊】本港昨日新增430宗新型冠狀病毒陽性個案，較前日增83宗個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，單日個案增幅未必反映疫情趨勢，而本港上周起有學校復課，加上放寬社交距離等均致社區人流增加，即使反彈亦屬預期，稱需觀察未來數日個案數字才知反彈幅度。

張竹君稱，本港昨有618間學校復課，7間學校呈報8宗個案，涉7名學生及1名職員，當中5人前日（26日）最後上學，其餘3人最後回校日為本周一（25日）。張表示，其中兩名確診學生來自同一家庭，讀同一學校不同班級，其家人染疫。另外，周二一名特殊學校學生呈報快測樣本相片顯示，檢測結果為不確定，該學生其後接受數次快測結果均呈陰性，故將前日有關個案數字修訂為12名師生確診。

林鄭料內地醫護分批離港

有公務需要者准入禁區迎送

昨增個案包括15宗輸入，4人前日抵港時在機場檢測呈陽性。張竹君表示，相信其中一宗從日本抵港的患者為復陽個案，其餘11人分別在抵港第3至5日核酸檢測呈陽性。

本港疫情從高峰回落，特首林鄭月娥昨在社交媒體發文稱，住院患者已大幅減少，相信在醫管局亞博館社區治療中心工作的援港醫療人員將分批返回內地，林太形容內地醫療隊與本港醫護合作無間，是次經驗說明醫護可無分彼此、同心協力治理病人。政府昨刊憲，指根據《公安條例》38條，警務處長准許有公務需要者於今日至5月27日進入禁區協助迎送援港醫療人員。

另外，政府前日（26日）起展開「疫苗到戶接種服務」，由外展隊上門為70歲或以上長者或行動不便者接種新冠疫苗，政府發言人回覆稱，截至昨午5時，約有1萬人登記；外展隊過去兩日為部分東區登記者打針，涉440人。

明報記者

（新冠疫情）

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