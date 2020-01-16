支援高危記者 香港監察籲各國發簽證 報告指新聞自由嚴重受壓 特區政府稱傳媒環境蓬勃依然

政府：報告對國安法指控與事實不符

政府回應稱，傳媒一如既往可行使監督政府工作權利，只要不違法，傳媒評論或批評施政的自由並無限制。外國同樣有就其司法管轄區訂立國家安全法律，其涵蓋範圍較《港區國安法》更廣。「這些外國應毫無疑問明瞭」，根據《公民權利和政治權利國際公約》，行使新聞和言論自由必須符合出於包括保障國家安全及公共秩序等原因的法律限制。政府強調，一直堅定維護受《基本法》和《香港人權法案》保障的新聞和言論自由。有關報告對國安法的指控與事實不符。

韋安仕：港台節目正改造成央視文宣

研究報告名為《站在抗爭前線 – 香港新聞自由遭受的各種打壓》，昨在英國國會會議室發布，組織贊助人、工黨英國國會議員Catherine West任主持，保守黨國會議員Fiona Bruce及自由民主黨議員Alistair Carmichael亦有出席。

報告訪問10多名移居外地的本港新聞工作者及整合媒體報道，梳理過去3年新聞界面對的壓力，包括指記者在反修例運動期間面對警暴、港台管理層及編採方向變動，以及TVB被質疑自我審查。曾任港台《脈搏》主持的資深傳媒人韋安仕（Stephen Vines）表示，當局透過不通過撥款、暫緩大樓搬遷等限制港台工作，港台亦不時被指控不忠。他續稱，政務官李百全上任廣播處長後，每個節目計劃都要經管理層批准，即使已完成的節目，高層亦可能在最後一刻要求修改，形容紅線處處，港台節目正被改造成央視風格的文宣。

報告提到，《港區國安法》實施後，《蘋果日報》及「立場新聞」高層被檢控，兩媒體相繼結業，形成寒蟬效應。有匿名的前《蘋果》記者表示，國安法剛生效時，仍未算有太大憂慮，到創辦人黎智英首次因國安法被捕，即使仍想如常報道，但「一切已改變了」。報告另指，特區政府同時收緊車輛及公司查冊，亦正考慮「假新聞法」，憂慮香港新聞自由會進一步收緊。

無國界記者：港新聞自由評級將再跌

美國之音引述無國界記者英國倡議統籌Azzura Moores在發布會表示，香港的「新聞自由指數」排名從2002年的18位跌到去年的80位，並透露下周公布的最新評級將再下跌。她認為，英國未善用制裁機制，應與其他國家考慮一起制裁。