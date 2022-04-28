吳永嘉倡暫緩撤積金對冲 鄧家彪反對 指經濟基礎好

立會二讀辯論《撥款條例草案》

立法會昨日二讀辯論《撥款條例草案》，吳永嘉關注本港通關安排，認為有聲音建議本港「先行先試」，先與外國和澳門通關。他指出，若本港在通關問題上持續蹉跎歲月，會失去很多經濟機遇，憂慮將區域經濟樞紐的地位拱手讓人，若人才和市場離港，將很難回來。

吳也表示，面對史無前例的新冠疫情衝擊，全球經濟衰退，中小企目前經營環境困難，質疑政府倉卒推行取消強積金對冲是否合適。他說，一旦立法會通過取消強積金對冲，僱主的經營成本將會攀升，促請政府考慮暫緩所有增加僱主經營成本的政策，共渡難關。

工聯會鄧家彪反駁，上年度本港疫情緩和，政府財政出現盈餘，認為本港經濟基礎良好，不應煞停修例草案。他稱，政府早前已聽取商界和僱主代表意見制定方案，促請政府做好解說工作，繼續推進修例。

狄志遠反對削社福開支 預告投棄權票

社福界狄志遠反對預算案削減1%社福開支，批評政府向弱勢社群開刀。他稱，有關開支對政府微不足道，但相當於500個社工職位。他說，社福機構開支被削需要節流，但不能減少服務，形容社福界士氣低落、流失率高。他表示，若政府未有正面積極回應，將會在二讀和三讀表決時投棄權票。

會上多名議員關注房屋問題，民建聯李慧琼認為，現屆和下屆政府應加大力度縮短土地供應時間。新民黨李梓敬質疑，預算案提到政府已找到能興建33萬個公屋單位的土地，但只有三分之一能在未來5年建成，是「遠水不能救近火」；又指扣除75億元額外抗疫撥款，醫管局僅獲921億元撥款，批評按年增幅少於2%並不足夠。