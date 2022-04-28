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立會恢復實體會議 午後場內人少 直選林素蔚續缺席 多議員積極發言

【明報專訊】立法會自2月底以遙距形式舉行會議，至昨日恢復實體會議，就預算案《2022年撥款條例草案》二讀恢復辯論，由議員輪流發言。會議開始初段，大部分議員都在席，但按本報統計，中午後大部分時間會議廳內的議員人數都不足一半，即45人的法定人數，甚至不時少於20人在席。多次缺席會議的地區直選議員林素蔚昨日續缺席，她在社交平台交代，因家裏出狀况須陪家人到內地處理，離港一個月後，其助手向本報表示林已返港，至於何時重返議會需再溝通。

午後多不足法定人數 無人提「點人數」

按議事規則，立法會會議法定人數為不少於全體議員的二分之一，包括立法會主席在內；若出席議員不足法定人數，而有人向立法會主席提出此事，主席即須指示傳召議員到場，15分鐘後，如仍不足法定人數，主席會宣布休會待續。本報昨分別在下午3時、4時、5時及6時點算會議廳內人數，連同主席在內，人數都不足20，即不足法定人數，但無議員提出「點人數」。雖然不少議員長時間不在席，但很多議員積極發言，高峰時有60多名議員輪候發言，至昨晚7時休會時，仍有22名議員輪候發言，立法會今早9時續會。

林因家事離港一月 何時返議會「需再溝通」

本報本月初曾報道有立法會議員的出席率僅約一半，翻查立法會最新資料，截至4月6日，新界東南直選議員林素蔚出席率僅五成，最新5次大會都缺席。她昨晨在facebook透露，一個多月前家裏出狀况，她須陪同家人到內地處理，受隔離、封區等影響，最終離港一個月，又說這個月感觸良多，並深入體會到健康和家人的重要，至昨午她上載關口的照片，稱「過關中，一切順利」。本報嘗試致電向林素蔚進一步了解，電話由其助手接聽，並表示林已返港，雙方一直保持聯絡；問到林何時重返議會，其助手表示需再與林溝通。本報月初向同屬專業動力的方國珊查詢，當時她稱只與林以短訊聯絡，不便回應其他事；昨再向方國珊查詢，她指林素蔚無問題，「給她一些時間」。

選委會界別議員蘇長荣亦在3月中至4月初連續缺席立法會會議，身兼全國政協的他昨稱，3月到北京出席兩會後，留在內地處理生意，未能出席會議，但在20多日前已回港，亦參與了財委會特別會議。

相關字詞﹕林素蔚 立法會

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