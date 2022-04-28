爆鹹水管熱點工程慢 最長拖6年半

有個案停鹹水7天 審計促加快處理滲漏

為消除水管爆裂風險，水務署會優先安排改善重複爆裂的熱點。審計署發現，水務署辨識的44個熱點中，14個的改善工程截至去年4月未完工，當中13個距離上次爆喉至少2年，平均每宗工程拖足4年半，有個案長達6.5年。水務署解釋，工程進度視乎工地狀况及其他限制。審計署發現，水務署委聘的承建商未調配充足人手維修， 2018年1月至去年3月有105宗鹹水管爆裂，當中10宗維修時欠缺2至5名工人。

除爆喉後的改善工程，審計署稱，水務署處理鹹水管滲漏亦需加快，署方審視2018年1月至2021年3月發生的6193宗滲漏，發現當中近2000宗接獲報告後，需時兩小時以上至49天才關閉水掣，平均需時22小時；逾200宗個案停鹹水至少24小時，有個案更停長達7天。

另外，審計報告亦審視水務署推動轉用海水冲廁的工作，現時全港人口約85%用海水冲廁。水務署於薄扶林和新界西北展開的海水供應網絡延伸工程，至2021年6月已分別完工8和6年，兩區逾八成臨時淡水冲廁用戶仍未轉用海水。本港淡水冲廁需收費，水務署稱，為加快全港轉用海水冲廁，已委聘顧問勘查研究，將按結果選定約200個臨時淡水用戶優先轉用，暫定2024年年底完成，餘下轉用海水工作將於其後數年逐步展開。

（審計報告）