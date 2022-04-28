港聞

港聞二

爆鹹水管熱點工程慢 最長拖6年半

【明報專訊】香港為全球首個有系統地使用海水冲廁的城市，最新一份審計報告發現，水務署鹹水管爆裂熱點改善工程進度緩慢，44個重複爆裂地點中，13個的改善工程拖延至少兩年仍未竣工，最長拖足6.5年；署方亦未能盡早處理鹹水管滲漏，有個案曾停鹹水長達7天。

有個案停鹹水7天 審計促加快處理滲漏

為消除水管爆裂風險，水務署會優先安排改善重複爆裂的熱點。審計署發現，水務署辨識的44個熱點中，14個的改善工程截至去年4月未完工，當中13個距離上次爆喉至少2年，平均每宗工程拖足4年半，有個案長達6.5年。水務署解釋，工程進度視乎工地狀况及其他限制。審計署發現，水務署委聘的承建商未調配充足人手維修， 2018年1月至去年3月有105宗鹹水管爆裂，當中10宗維修時欠缺2至5名工人。

除爆喉後的改善工程，審計署稱，水務署處理鹹水管滲漏亦需加快，署方審視2018年1月至2021年3月發生的6193宗滲漏，發現當中近2000宗接獲報告後，需時兩小時以上至49天才關閉水掣，平均需時22小時；逾200宗個案停鹹水至少24小時，有個案更停長達7天。

另外，審計報告亦審視水務署推動轉用海水冲廁的工作，現時全港人口約85%用海水冲廁。水務署於薄扶林和新界西北展開的海水供應網絡延伸工程，至2021年6月已分別完工8和6年，兩區逾八成臨時淡水冲廁用戶仍未轉用海水。本港淡水冲廁需收費，水務署稱，為加快全港轉用海水冲廁，已委聘顧問勘查研究，將按結果選定約200個臨時淡水用戶優先轉用，暫定2024年年底完成，餘下轉用海水工作將於其後數年逐步展開。

（審計報告）

相關字詞﹕審計報告 水務署

上 / 下一篇新聞

海外醫生首批認可27校 多英美名校 未見內地
海外醫生首批認可27校 多英美名校 未見內地
可三途徑「特別註冊」來港 包括「有限度註冊」
可三途徑「特別註冊」來港 包括「有限度註冊」
黎智英違租契案 加控一項欺詐 控方前日披露多兩人涉案 辯方要求釐清指控基礎
黎智英違租契案 加控一項欺詐 控方前日披露多兩人涉案 辯方要求釐清指控基礎
六四集會案判囚上訴 聆訊未排期
六四集會案判囚上訴 聆訊未排期
首宗Tg帖文舉證國安案 理大生認煽動分裂
首宗Tg帖文舉證國安案 理大生認煽動分裂
古思堯抬棺未遂控企圖煽動 控方將召兩證人
古思堯抬棺未遂控企圖煽動 控方將召兩證人
鄧炳強：175人涉國安罪被捕 8人完成審訊全定罪
鄧炳強：175人涉國安罪被捕 8人完成審訊全定罪
何惠彬藐視法庭判緩刑 官稱延遲檢控不可接受
何惠彬藐視法庭判緩刑 官稱延遲檢控不可接受
精神病婦旺角衝突打警胸囚34日
精神病婦旺角衝突打警胸囚34日
破欠四成逾半年發款 遠遜目標 勞處：有時不能控制處理時間 議員倡精簡程序
破欠四成逾半年發款 遠遜目標 勞處：有時不能控制處理時間 議員倡精簡程序
22%涉拖薪地盤無視察 近兩成巡查時已竣工
22%涉拖薪地盤無視察 近兩成巡查時已竣工
心理衛生會有執委11次無開會 沒紀錄獲批准缺席
心理衛生會有執委11次無開會 沒紀錄獲批准缺席
路署修行人路最長延誤一年 斷續封21月
路署修行人路最長延誤一年 斷續封21月
運輸署牌照處人手增 處理事項減
運輸署牌照處人手增 處理事項減
立會恢復實體會議 午後場內人少 直選林素蔚續缺席 多議員積極發言
立會恢復實體會議 午後場內人少 直選林素蔚續缺席 多議員積極發言
吳永嘉倡暫緩撤積金對冲 鄧家彪反對 指經濟基礎好
吳永嘉倡暫緩撤積金對冲 鄧家彪反對 指經濟基礎好
港大修規程 處理「損校譽」 校董：可鬧大學蠢
港大修規程 處理「損校譽」 校董：可鬧大學蠢
支援高危記者 香港監察籲各國發簽證 報告指新聞自由嚴重受壓 特區政府稱傳媒環境蓬勃依然
支援高危記者 香港監察籲各國發簽證 報告指新聞自由嚴重受壓 特區政府稱傳媒環境蓬勃依然
涉威嚇促銷1.2萬元會籍 健身教練被捕
涉威嚇促銷1.2萬元會籍 健身教練被捕
獨立屋塌棚架 28歲工人墮3米不治
獨立屋塌棚架 28歲工人墮3米不治
反彈83宗 張竹君：未必反映趨勢 稱放寬措施復課人流增 即使反彈亦屬預期
反彈83宗 張竹君：未必反映趨勢 稱放寬措施復課人流增 即使反彈亦屬預期
開工不足領不到失業金 團體質疑懲罰自力更生
開工不足領不到失業金 團體質疑懲罰自力更生
涉賄亞洲金融換生意 車房新舊東主今提堂
涉賄亞洲金融換生意 車房新舊東主今提堂
大灣區GBA專題：導師籲北上港青 考國際證書傍身
大灣區GBA專題：導師籲北上港青 考國際證書傍身
大灣區GBA專題：「灣區啟航——金融才俊計劃」 助拓機遇
大灣區GBA專題：「灣區啟航——金融才俊計劃」 助拓機遇
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】獲邀留任否？ 波叔笑而不語
【Emily】獲邀留任否？ 波叔笑而不語
【Emily】獨囚幾個月都染疫 鄒家成今唔上庭
【Emily】獨囚幾個月都染疫 鄒家成今唔上庭
【Emily】憂現黃牛「鏡飛」 田北辰籲購票實名制
【Emily】憂現黃牛「鏡飛」 田北辰籲購票實名制
【Emily】配對平台籲捐糧油食品轉贈基層
【Emily】配對平台籲捐糧油食品轉贈基層
【Emily】屯門愛定商場翻新 空中板場下月見
【Emily】屯門愛定商場翻新 空中板場下月見
【Emily】國家讚不辱使命 郭蔭庶感到好光榮
【Emily】國家讚不辱使命 郭蔭庶感到好光榮