港聞

港聞二

運輸署牌照處人手增 處理事項減

【明報專訊】運輸署牌照事務處櫃枱服務疫下曾暫停。最新一份審計報告發現，2020年各區牌照事務處因疫情影響，處理事項宗數按年下跌，其間人手卻增加。香港及九龍的事務處每名職員處理事項宗數，約為觀塘及沙田的事務處的1.5倍。審計署又發現，九龍牌照事務處比其他3間事務處的排隊人龍長，促運輸署顧及社交距離的需要。運輸署在審計報告回應稱，會靈活調配人手，並探討派籌輪候制。

運署：非櫃枱申請需時較長 需額外人手

審計報告指，2020年牌照事務處處理303.9萬宗事項，按年跌64.4萬宗，亦較2016年少23.6萬宗，但2020年事務處的職員人數增加，按年增22人，更較2016年多69人。審計署又稱，香港和九龍事務處每名職員處理的事項宗數，約為觀塘和沙田事務處的1.5倍。

審計署在2021年8月和9月期間，到4間牌照事務處視察，發現九龍事務處人龍最長，環境較擠，促運輸署顧及疫情期間社交距離需要。另外2016至2020年間，每年少於1%人以網上續領車牌。運輸署2016至2019年調查顯示，逾三成受訪者不知可網上申請續牌。

審計署建議，運輸署應靈活調配各事務處人手，並紓緩九龍事務處輪候大堂的擁擠問題，並探討派籌輪候制度是否可行及推廣網上續牌。審計署又指，運輸署需提升非櫃枱服務表現。

運輸署表示，疫情期間櫃枱服務暫停逾6個月，由於非櫃枱形式收到申請數目大增，這類申請處理需時較長，需額外人手處理，署方稱會靈活調配人手，及將推廣網上服務，未來數年分階段推電子發牌，以紓緩九龍事務處擁擠，並探討派籌輪候制。

（審計報告）

相關字詞﹕牌照事務處 審計報告 運輸署

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