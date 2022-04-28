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路署修行人路最長延誤一年 斷續封21月

【明報專訊】審計報告檢視路政署就公共行人路的保養工作，發現部分行人路修復工程延遲完工及預算過高，延誤最長涉九龍城一條行人路，足足遲一年才完成維修，其間行人路分階段關閉達21個月。審計署亦發現，承建商為行人路「七日一檢」例行檢查時有遺漏，共183項損毁未有呈報，當中14項或對行人構成危險。

路政署2015年至去年共批准228項行人路修復工程，審計報告審查當中20個預算為300萬元或以上的項目，發現只有6個已完成，其中4個延誤，平均延遲6個月才完工，延誤最長為九龍城一個重鋪路磚項目，較原定完工時間遲一年，其間該條行人路分階段關閉達21個月。

獲批工程費高實際最多兩倍

署方另審視該6個已完成工程項目的支出，發現全部獲批的預算均過高，獲批撥款較實際費用高出27%至200%不等；署方亦遲遲未有釋出部分工程最後未有使用的撥款，致500萬元本應可用作資助其他修復項目的款目被扣起。

另外，審計署先後於去年7和8月到深水埗、旺角、油麻地、九龍灣及九龍城35條行人路實地視察，相關路段由已與路政署簽訂合約的承建商負責保養管理，承建商須每7日例行檢查一次。

審計署於首輪視察發現，相關路段共有189項損毁，包括路磚高低不平、欄杆及標誌牌缺漏等，惟審計署7日後再視察該些損毁，發現逾九成、即183項仍未維修，承建商亦未於例行檢查報告中呈報，當中14項或對道路使用者構成危險，理應即時維修。

7日一檢 承建商沒呈報破損

審計報告建議，路政署日後須查明承建商檢查道路時有遺漏的原因，謹慎審核承建商提交的檢查計劃，採取措施確保承建商在維修損毁時遵守合約規定，並在可行範圍內提升修復項目預算的準確度。路政署同意審計署的建議。

（審計報告）

相關字詞﹕路政署 審計報告

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