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港聞二

心理衛生會有執委11次無開會 沒紀錄獲批准缺席

【明報專訊】1954年創立、2020/21年度獲社會福利署資助3.29億元的香港心理衛生會，為市民提供精神健康服務，最新審計報告發現該會在機構管治及服務等方面出現問題，包括有執委曾連續11次缺席會議，但沒有紀錄顯示他們已取得執委會批准缺席；而該會部分工種面對人手短缺，當中專職醫療人員和護士空缺率5年間由7%上升至15%，有精神健康綜合社區中心個別臨牀心理服務及小組實際節數未達標。

有會議不符法定人數要求

審計署就香港心理衛生會的機構管治、行政事宜及服務作審查，當中發現2015/16至2020/21年度有兩個小組委員會，各有一次會議不符法定人數要求；而同期15名執委中，有4名執委連續缺席會議5至11次不等，但沒有紀錄顯示他們已取得執委會批准缺席。

醫護空缺率5年倍增

非政府機構可保留整筆撥款津助作儲備，履行對「定影員工」（即2000年4月1日改推整筆撥款制度時，在非政府機構受資助服務單位擔任認可人手編制職位的員工）的合約承諾。審計處發現，該會定影員工由2006年9月1日的265人，減至2020年9月1日的93人，但寄存帳戶結餘維持4820萬元，認為儲備管理有可改善之處。

報告提到，該會整體職位空缺率由2016/17年度2%，增至2020/21年度7%，某些工種或服務單位出現人手短缺，包括專職醫療人員和護士空缺率5年間由7%升至15%，同期社工空缺率由8%增至14%。

臨牀服務不達標

會方：受疫情缺人影響

審計署表示，該會的職位空缺或招聘困難已對提供服務造成影響，以精神健康綜合社區中心的臨牀心理服務為例，當中個別臨牀服務及臨牀小組於2020/21年度實際節數未達標，落差分別為18%及64%。

審計報告引述該會向社署提交的自評報告，解釋未達標原因除受疫情影響，亦因2020年11月起在填補臨牀心理學家空缺有困難。

審計署對香港心理衛生會提出建議，包括要求確保委員會會議經常符合法定人數要求、在會議紀錄妥善載述執委會批予委員的缺席批准、加強對會計及財務管理的控制等。審計署並建議加強人力資源管理，以應對員工短缺帶來的挑戰，並定期檢視繼任計劃。香港心理衛生會及社署署長均同意建議。

（審計報告）

相關字詞﹕精神健康 審計署 香港心理衛生會 審計報告

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