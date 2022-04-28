22%涉拖薪地盤無視察 近兩成巡查時已竣工

【明報專訊】勞工處設有視察科，會蒐集政府部門承辦商懷疑拒付或過期支付工資的情報，然後選定建築地盤優先視察。新一份審計報告發現，2016年至去年5月間，勞工處接獲3162宗懷疑違規個案，有516宗明顯違規，當中22%未經勞工處視察，處方曾在視察時發現工程已竣工，地盤無工人。勞工處指疫情下工作日數減三成，已盡力追趕進度，將研究確保工程完成前視察。
審計署憂損工人權益
審計報告指出，3162宗懷疑拒付或過期支付工資的轉介個案中，有1235宗（39%）連續兩個月或以上工資過期支付，當中514宗（42%）未經勞工處視察。
另外，3162宗個案中有516宗（16%）涉明顯違規的承辦商，持續在不同地盤過期支付工資，而其中112宗（22%）未經勞工處視察。勞工處於2016年至去年5月視察地盤1045次，但當中201次在視察時建築工程已竣工，現場無工人。審計署質疑勞工處無法視察，會削弱保障建築工人權益和福利的成效。
另外，為確保各工作場所僱主遵守勞工法例，並打擊非法勞工，勞工處於2017年訂下目標，每年14萬次視察工作場所。審計報告指出，2020年勞工處只視察約10.4萬次，較目標少26%。
勞處稱疫下工作日數減
研措施應變 盡趕進度
勞工處回覆審計署時表示，受新冠疫情影響，處方在2020年數段時間安排員工在家工作或彈性上班，工作日數減逾30%，為免傳播病毒，處方曾暫停或有限度例行視察，現已盡力追趕進度，將研究創新措施應變，以便日後視察。勞工處表示會研究方法確保工程完成前視察。