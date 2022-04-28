破欠四成逾半年發款 遠遜目標 勞處：有時不能控制處理時間 議員倡精簡程序

2020年破欠基金申請達3025宗，加上承前尚待處理的申請，合共4715宗申請，當中1962宗需延後處理，需延後個案按年增272宗。審計署發現，2018年至去年6月間，每年逾四成獲批個案由申請到獲發款項需時半年以上，每年獲批個案平均需時6.5至7.7個月。2018年有5%獲批個案由申請到獲發款項相隔逾一年，即1690宗中有83宗，而去年首6個月已增至20%，即1604宗中有325宗。

資料不符 隔11個月才釐清

審計署審查2018至2020年獲批的其中30宗破欠申請，發現一宗是勞工處接獲申請後10.8個月才聯絡申請人催交所欠文件；另一宗個案中，勞工處發現申請人提供文件與申請表格資料不符，但隔11.7個月才聯絡申請人釐清。

周小松：毋須等齊文件方處理

另外，2018至2020年勞工處助理處長抽查12宗個案，審計署指當中5宗在選定後5至35個月仍未檢查，處方亦無公布抽查程序和基準。勞工處亦訂明在酌情發放特惠款項的支票兌現後盡快刊憲，但2018年至去年3月間，996宗酌情發放並已兌現支票的個案中，有19宗到去年6月仍未刊憲，最長離首張支票兌現相隔573天。

周小松說，勞工處現須待勞資審裁處判決，證明員工遭欠薪才處理申請，但此非法定要求程序，且審訊費時，若申請人欲申請法援，需時更長。他認為如僱主明顯已清盤，基金管理人又信納申請人，應啟動審批，判決結果非必要。他又指勞工處應精簡處理申請程序，並在收到申請時即處理，同步催交所欠文件，毋須等齊文件才處理。

勞工處回應審計報告指出，在某些情况下，破欠基金申請的處理時間並非勞工處所能控制，例如有個案需時針對僱主提出清盤、有涉大量申請人或複雜事宜個案需時編製資料紀錄等，處方已加緊清理未完成個案，去年首9個月共2784宗申請獲批，較前年同期增58.3%，處方已成立工作小組檢討精簡流程。另處方去年10月已完成年內第三季抽查，並會就抽查程序和基準制訂書面指引。

明報記者

（審計報告）