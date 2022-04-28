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何惠彬藐視法庭判緩刑 官稱延遲檢控不可接受

【明報專訊】元朗區前區議員何惠彬涉於2020年在其facebook專頁發布帖文，煽動他人向警方及當時仍未成立的警方國安處職員使用暴力，違反禁止煽動暴力的臨時禁制令，事隔逾一年，律政司去年展開控告藐視法庭的程序，何惠彬早前認罪，昨在高等法院被判囚1個月，緩刑12個月，另須付10萬元訟費。法官高浩文即日頒下判辭，稱律政司事隔15個月才起訴是不可接受。

判辭指出，警方網絡安全及科技罪案調查於2020年5月22日發現何惠彬（33歲）在其facebook專頁上發布一則公開帖文「醉‍醉‍地同你哋講，你唔‍敢出‍手打×差佬（第‍日係打×國‍安），就註‍定比班×街食‍住，而‍家冇‍人同你‍哋講道‍理呀，而‍家講拳‍頭」。

律政司悉被告發帖15個月後起訴

警方發現專頁屬於被告，律政司2020年5月26日去信被告，指帖文涉違反禁制令，要求他於7天內刪除。被告同月30日去信律政司稱已刪除帖文。其後律政司於2021年9月展開控告藐視法庭的程序。

判辭引律政司：需時檢視證據查帖主

判辭指出，法庭早前關注延遲檢控一事，律政司解釋需時檢視證據、調查帖文的發布者身分、索取法律意見，並無不當延誤。法官認為，無證據顯示被告試圖隱瞞身分，延遲檢控15個月是不可接受。

判辭續稱帖文明顯違反禁制令，但提倡的暴力並非刀槍和炸彈般極端。不過，被告當時身為具影響力的區議員，即使醉酒都應三思而後行，考慮在限期內移除帖文、承認責任，接納他有真誠悔意，稱緩刑是恰當刑罰。

對於律政司要求被告支付約24萬元訟費，法庭考慮被告的經濟狀况後，下令他支付10萬元訟費。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察戴雄表示，這類案件蒐證繁複，需時處理才可帶上法庭，強調警方認真對待每宗案件。就法庭頒下的3個禁制令，警方處理的相類案件有28宗，其中7宗已審結。

【案件編號：HCMP 1274/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 藐視法庭 何惠彬 臨時禁制令 煽動暴力 反修例事件

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