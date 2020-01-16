鄧炳強：175人涉國安罪被捕 8人完成審訊全定罪

【明報專訊】保安局長鄧炳強昨回應立法會議員書面質詢時披露，涉《港區國安法》及與反修例運動刑事案件最新統計數字，自2020年6月實施國安法以來，截至上月31日共有175人涉及國安法和從事其他危害國家安全罪行被捕，當中64%即112人被檢控，另有5間公司被控，至今有8人完成審訊並全部被定罪，被還押候審及獲准保釋外出的人數分別為78和59。此外，各級法院接獲85宗國安法相關案件，當中許多與保釋有關，有64宗已結案。
反修例逾千人定罪 佔檢控人數42%
至於反修例運動案件，自2019年截至今年2月28日，警方共拘捕10,277人，當中約27%即2804人被檢控，其中1172人被定罪，佔被檢控人數約42%，有939人的案件仍在審訊中。各級法院接獲約2100宗反修例事件的相關案件，當中約1700宗已結案，絕大部分在裁判法院處理的案件已結案，未來一至兩年主要處理約190宗在區院審理的案件，當中85%於今年至明年開審。
鄧稱，過往兩年約90宗與反修例運動的案件在區域法院審結，這些案件自裁判法院首次提訊至於區院審結，一般需時300至400多天，比其他刑事案件長約30%。他表示，律政司一直按《基本法》第63條獨立處理刑事檢控工作，不受任何干涉，又稱處理危害國家安全犯罪案件時，亦嚴格遵循國安法第42條第一款「確保危害國家安全犯罪案件公正、及時辦理」。