鄧炳強：175人涉國安罪被捕 8人完成審訊全定罪

反修例逾千人定罪 佔檢控人數42%

至於反修例運動案件，自2019年截至今年2月28日，警方共拘捕10,277人，當中約27%即2804人被檢控，其中1172人被定罪，佔被檢控人數約42%，有939人的案件仍在審訊中。各級法院接獲約2100宗反修例事件的相關案件，當中約1700宗已結案，絕大部分在裁判法院處理的案件已結案，未來一至兩年主要處理約190宗在區院審理的案件，當中85%於今年至明年開審。

鄧稱，過往兩年約90宗與反修例運動的案件在區域法院審結，這些案件自裁判法院首次提訊至於區院審結，一般需時300至400多天，比其他刑事案件長約30%。他表示，律政司一直按《基本法》第63條獨立處理刑事檢控工作，不受任何干涉，又稱處理危害國家安全犯罪案件時，亦嚴格遵循國安法第42條第一款「確保危害國家安全犯罪案件公正、及時辦理」。

（港區國安法）