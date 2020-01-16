港聞

港聞二

鄧炳強：175人涉國安罪被捕 8人完成審訊全定罪

【明報專訊】保安局長鄧炳強昨回應立法會議員書面質詢時披露，涉《港區國安法》及與反修例運動刑事案件最新統計數字，自2020年6月實施國安法以來，截至上月31日共有175人涉及國安法和從事其他危害國家安全罪行被捕，當中64%即112人被檢控，另有5間公司被控，至今有8人完成審訊並全部被定罪，被還押候審及獲准保釋外出的人數分別為78和59。此外，各級法院接獲85宗國安法相關案件，當中許多與保釋有關，有64宗已結案。

反修例逾千人定罪 佔檢控人數42%

至於反修例運動案件，自2019年截至今年2月28日，警方共拘捕10,277人，當中約27%即2804人被檢控，其中1172人被定罪，佔被檢控人數約42%，有939人的案件仍在審訊中。各級法院接獲約2100宗反修例事件的相關案件，當中約1700宗已結案，絕大部分在裁判法院處理的案件已結案，未來一至兩年主要處理約190宗在區院審理的案件，當中85%於今年至明年開審。

鄧稱，過往兩年約90宗與反修例運動的案件在區域法院審結，這些案件自裁判法院首次提訊至於區院審結，一般需時300至400多天，比其他刑事案件長約30%。他表示，律政司一直按《基本法》第63條獨立處理刑事檢控工作，不受任何干涉，又稱處理危害國家安全犯罪案件時，亦嚴格遵循國安法第42條第一款「確保危害國家安全犯罪案件公正、及時辦理」。

（港區國安法）

上 / 下一篇新聞

海外醫生首批認可27校 多英美名校 未見內地
海外醫生首批認可27校 多英美名校 未見內地
可三途徑「特別註冊」來港 包括「有限度註冊」
可三途徑「特別註冊」來港 包括「有限度註冊」
黎智英違租契案 加控一項欺詐 控方前日披露多兩人涉案 辯方要求釐清指控基礎
黎智英違租契案 加控一項欺詐 控方前日披露多兩人涉案 辯方要求釐清指控基礎
六四集會案判囚上訴 聆訊未排期
六四集會案判囚上訴 聆訊未排期
首宗Tg帖文舉證國安案 理大生認煽動分裂
首宗Tg帖文舉證國安案 理大生認煽動分裂
古思堯抬棺未遂控企圖煽動 控方將召兩證人
古思堯抬棺未遂控企圖煽動 控方將召兩證人
何惠彬藐視法庭判緩刑 官稱延遲檢控不可接受
何惠彬藐視法庭判緩刑 官稱延遲檢控不可接受
精神病婦旺角衝突打警胸囚34日
精神病婦旺角衝突打警胸囚34日
破欠四成逾半年發款 遠遜目標 勞處：有時不能控制處理時間 議員倡精簡程序
破欠四成逾半年發款 遠遜目標 勞處：有時不能控制處理時間 議員倡精簡程序
22%涉拖薪地盤無視察 近兩成巡查時已竣工
22%涉拖薪地盤無視察 近兩成巡查時已竣工
心理衛生會有執委11次無開會 沒紀錄獲批准缺席
心理衛生會有執委11次無開會 沒紀錄獲批准缺席
路署修行人路最長延誤一年 斷續封21月
路署修行人路最長延誤一年 斷續封21月
運輸署牌照處人手增 處理事項減
運輸署牌照處人手增 處理事項減
爆鹹水管熱點工程慢 最長拖6年半
爆鹹水管熱點工程慢 最長拖6年半
立會恢復實體會議 午後場內人少 直選林素蔚續缺席 多議員積極發言
立會恢復實體會議 午後場內人少 直選林素蔚續缺席 多議員積極發言
吳永嘉倡暫緩撤積金對冲 鄧家彪反對 指經濟基礎好
吳永嘉倡暫緩撤積金對冲 鄧家彪反對 指經濟基礎好
港大修規程 處理「損校譽」 校董：可鬧大學蠢
港大修規程 處理「損校譽」 校董：可鬧大學蠢
支援高危記者 香港監察籲各國發簽證 報告指新聞自由嚴重受壓 特區政府稱傳媒環境蓬勃依然
支援高危記者 香港監察籲各國發簽證 報告指新聞自由嚴重受壓 特區政府稱傳媒環境蓬勃依然
涉威嚇促銷1.2萬元會籍 健身教練被捕
涉威嚇促銷1.2萬元會籍 健身教練被捕
獨立屋塌棚架 28歲工人墮3米不治
獨立屋塌棚架 28歲工人墮3米不治
反彈83宗 張竹君：未必反映趨勢 稱放寬措施復課人流增 即使反彈亦屬預期
反彈83宗 張竹君：未必反映趨勢 稱放寬措施復課人流增 即使反彈亦屬預期
開工不足領不到失業金 團體質疑懲罰自力更生
開工不足領不到失業金 團體質疑懲罰自力更生
涉賄亞洲金融換生意 車房新舊東主今提堂
涉賄亞洲金融換生意 車房新舊東主今提堂
大灣區GBA專題：導師籲北上港青 考國際證書傍身
大灣區GBA專題：導師籲北上港青 考國際證書傍身
大灣區GBA專題：「灣區啟航——金融才俊計劃」 助拓機遇
大灣區GBA專題：「灣區啟航——金融才俊計劃」 助拓機遇
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】獲邀留任否？ 波叔笑而不語
【Emily】獲邀留任否？ 波叔笑而不語
【Emily】獨囚幾個月都染疫 鄒家成今唔上庭
【Emily】獨囚幾個月都染疫 鄒家成今唔上庭
【Emily】憂現黃牛「鏡飛」 田北辰籲購票實名制
【Emily】憂現黃牛「鏡飛」 田北辰籲購票實名制
【Emily】配對平台籲捐糧油食品轉贈基層
【Emily】配對平台籲捐糧油食品轉贈基層
【Emily】屯門愛定商場翻新 空中板場下月見
【Emily】屯門愛定商場翻新 空中板場下月見
【Emily】國家讚不辱使命 郭蔭庶感到好光榮
【Emily】國家讚不辱使命 郭蔭庶感到好光榮