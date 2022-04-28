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首宗Tg帖文舉證國安案 理大生認煽動分裂

【明報專訊】23歲理工大學男生涉嫌於前年在寓所內藏有胡椒彈氣槍及軍刀等武器，以及透過Telegram頻道「抗共港獨台」出售伸縮棍等裝備，被控無牌管有槍械、管有攻擊性武器，以及《港區國安法》煽動他人分裂國家共3罪。被告昨於區域法院承認煽動分裂國家罪，其餘兩罪則留法庭存檔。案情提及被告身為該頻道管理員，發布「光復香港，時代革命」等字句，煽動他人策劃、實施或參與分裂國家行為。案件押後周五判刑，被告續還押。

另控藏槍藏械 法庭存檔

翻查資料，本案為首宗透過Telegram帖文舉證的國安法案件。辯方求情指出，被告呂世瑜已還押18個月，其間表現合作，協助警方調查。被告親撰求情信，引述《楚辭》中「寧昂昂若千里之駒，將泛泛若水中之鳧？」，指自己作為有衝勁、理想的年輕人，面對反修例運動難獨善其身，初心只希望港人意見獲政府聆聽及尊重。

被告提及自己生於中產家庭，年幼喪父，母親獨力撫養他和姊姊成人。他自還押後對母親為他奔波勞碌十分愧疚，冀在獄中繼續學業，將來投身工程界。

辯方認為被告僅透過Telegram作出煽動言論，較於示威或公開廣播向公眾發言的嚴重性為輕；又稱Telegram頻道訂閱者多為意見相同的人，持不同意見者不易受影響；加上被告並不知名，案中最激進言論亦非他所作，望法庭接納本案屬「情節輕微」，應按國安法條文判處5年以下刑期。

案情指出，被告前年9月24日在住所被捕，警方搜出胡椒彈氣槍、軍刀等武器，他在現場及由律師陪同的錄影會面中均保持沉默，其後解聘律師，在沒有律師陪同下，承認管有家中的武器用作打野戰，亦承認與一名徐姓男子由2019年起擔任頻道「橙級裝備」的管理員，並在前年9月發帖出售胡椒彈氣槍，定價6800元。

前年發帖 6800元售胡椒彈氣槍

該頻道為公開頻道，只有擁有人、管理員及獲授權的用戶可以發帖。頻道後來易名為「抗共港獨台」，截至前年9月23日有1040名訂閱者。案情指帖文的本質煽動暴力及對當權者的仇恨，當中發布「光復香港，時代革命」、「香港獨立」等字句是鼓吹分裂國家及港獨。

警引1495帖文 357案發日期內發布

警方摘錄共1495項帖文（見表），至少338項由被告或相關用戶發布，共357項帖文於案發日期內，即前年6月30日至9月23日發布。被告多次發表「香港獨立 唯一出路」口號，又轉發附有防毒面罩價錢的照片，後稱將會發貨。

【案件編號：DCCC 401/ 21】

（港區國安法）

相關字詞﹕區域法院 煽動他人分裂國家罪 港區國安法

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