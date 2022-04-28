黎智英違租契案 加控一項欺詐 控方前日披露多兩人涉案 辯方要求釐清指控基礎

【明報專訊】壹傳媒集團創辦人黎智英和前行政總監黃偉強涉違將軍澳工業邨租契，被控一項欺詐罪，控方早前加控黎智英一項欺詐罪，案件昨在區院開審，兩人否認共兩項欺詐罪。辯方在開審前稱，控方前日才披露黎智英助手Mark Simon及壹傳媒法律顧問何凱英涉案，並以「伙同犯罪」（Joint Enterprise）原則指控黃偉強，要求控方釐清指控基礎。因應雙方就此需時討論，法官陳廣池將案押後下周二開審。
控方「伙同犯罪」原則指控黃偉強 辯方質疑商業溝通如何構成罪行
控方由刑事檢控專員楊美琪及署理副刑事檢控專員周天行代表。兩名被告黎智英（74歲）和黃偉強（60 歲）分別由均為資深大律師的陳政龍及黃佩琪代表。
黃佩琪開庭時稱，前日收到控方開案陳辭，首次提及Mark Simon及何凱英，並質疑黃與公司律師在商業上溝通如何構成罪行。主控官楊美琪表示，會向辯方書面提供詳情，並透露審訊時會傳召10至15名控方證人。陳官下令案件押後下周二再續，控辯雙方須於本周五前通知法庭商討進度。
官透露會傳召10至15名控方證人
修訂控罪稱，兩被告於2016年1月至2020年5月，連同周達權及其他人隱瞞科技園公司，將軍澳工業邨駿盈街8號並非按租契用途使用，該租契由工業邨公司（現為科技園公司）與蘋果日報印刷有限公司於1999年訂立。控罪指兩人意圖詐騙科技園，導致蘋果日報印刷及或力高顧問獲利，或令科技園蒙受不利。
黎智英另面對的一項欺詐罪，指他於1998年4月至2015年12月，連同其他人隱瞞工業邨公司，該處所非按1995年提案計劃書、工業邨公司與壹傳媒印刷（現為蘋果日報印刷）1995年所訂租契協議，及工業邨公司與蘋果日報印刷於1999年所訂租契使用，意圖詐騙工業邨公司。
同案周達權分拆案件 7．21提訊
同案的壹傳媒前營運總裁兼財務總裁周達權，較早時獲准分拆案件審訊，將於7月21日提訊。