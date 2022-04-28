港聞

港聞二

黎智英違租契案 加控一項欺詐 控方前日披露多兩人涉案 辯方要求釐清指控基礎

【明報專訊】壹傳媒集團創辦人黎智英和前行政總監黃偉強涉違將軍澳工業邨租契，被控一項欺詐罪，控方早前加控黎智英一項欺詐罪，案件昨在區院開審，兩人否認共兩項欺詐罪。辯方在開審前稱，控方前日才披露黎智英助手Mark Simon及壹傳媒法律顧問何凱英涉案，並以「伙同犯罪」（Joint Enterprise）原則指控黃偉強，要求控方釐清指控基礎。因應雙方就此需時討論，法官陳廣池將案押後下周二開審。

控方「伙同犯罪」原則指控黃偉強 辯方質疑商業溝通如何構成罪行

控方由刑事檢控專員楊美琪及署理副刑事檢控專員周天行代表。兩名被告黎智英（74歲）和黃偉強（60 歲）分別由均為資深大律師的陳政龍及黃佩琪代表。

黃佩琪開庭時稱，前日收到控方開案陳辭，首次提及Mark Simon及何凱英，並質疑黃與公司律師在商業上溝通如何構成罪行。主控官楊美琪表示，會向辯方書面提供詳情，並透露審訊時會傳召10至15名控方證人。陳官下令案件押後下周二再續，控辯雙方須於本周五前通知法庭商討進度。

官透露會傳召10至15名控方證人

修訂控罪稱，兩被告於2016年1月至2020年5月，連同周達權及其他人隱瞞科技園公司，將軍澳工業邨駿盈街8號並非按租契用途使用，該租契由工業邨公司（現為科技園公司）與蘋果日報印刷有限公司於1999年訂立。控罪指兩人意圖詐騙科技園，導致蘋果日報印刷及或力高顧問獲利，或令科技園蒙受不利。

黎智英另面對的一項欺詐罪，指他於1998年4月至2015年12月，連同其他人隱瞞工業邨公司，該處所非按1995年提案計劃書、工業邨公司與壹傳媒印刷（現為蘋果日報印刷）1995年所訂租契協議，及工業邨公司與蘋果日報印刷於1999年所訂租契使用，意圖詐騙工業邨公司。

同案周達權分拆案件 7．21提訊

同案的壹傳媒前營運總裁兼財務總裁周達權，較早時獲准分拆案件審訊，將於7月21日提訊。

【案件編號：DCCC 349/21】

相關字詞﹕黃偉強 黎智英 科技公司 壹傳媒 欺詐 將軍澳工業邨

上 / 下一篇新聞

海外醫生首批認可27校 多英美名校 未見內地
海外醫生首批認可27校 多英美名校 未見內地
可三途徑「特別註冊」來港 包括「有限度註冊」
可三途徑「特別註冊」來港 包括「有限度註冊」
六四集會案判囚上訴 聆訊未排期
六四集會案判囚上訴 聆訊未排期
首宗Tg帖文舉證國安案 理大生認煽動分裂
首宗Tg帖文舉證國安案 理大生認煽動分裂
古思堯抬棺未遂控企圖煽動 控方將召兩證人
古思堯抬棺未遂控企圖煽動 控方將召兩證人
鄧炳強：175人涉國安罪被捕 8人完成審訊全定罪
鄧炳強：175人涉國安罪被捕 8人完成審訊全定罪
何惠彬藐視法庭判緩刑 官稱延遲檢控不可接受
何惠彬藐視法庭判緩刑 官稱延遲檢控不可接受
精神病婦旺角衝突打警胸囚34日
精神病婦旺角衝突打警胸囚34日
破欠四成逾半年發款 遠遜目標 勞處：有時不能控制處理時間 議員倡精簡程序
破欠四成逾半年發款 遠遜目標 勞處：有時不能控制處理時間 議員倡精簡程序
22%涉拖薪地盤無視察 近兩成巡查時已竣工
22%涉拖薪地盤無視察 近兩成巡查時已竣工
心理衛生會有執委11次無開會 沒紀錄獲批准缺席
心理衛生會有執委11次無開會 沒紀錄獲批准缺席
路署修行人路最長延誤一年 斷續封21月
路署修行人路最長延誤一年 斷續封21月
運輸署牌照處人手增 處理事項減
運輸署牌照處人手增 處理事項減
爆鹹水管熱點工程慢 最長拖6年半
爆鹹水管熱點工程慢 最長拖6年半
立會恢復實體會議 午後場內人少 直選林素蔚續缺席 多議員積極發言
立會恢復實體會議 午後場內人少 直選林素蔚續缺席 多議員積極發言
吳永嘉倡暫緩撤積金對冲 鄧家彪反對 指經濟基礎好
吳永嘉倡暫緩撤積金對冲 鄧家彪反對 指經濟基礎好
港大修規程 處理「損校譽」 校董：可鬧大學蠢
港大修規程 處理「損校譽」 校董：可鬧大學蠢
支援高危記者 香港監察籲各國發簽證 報告指新聞自由嚴重受壓 特區政府稱傳媒環境蓬勃依然
支援高危記者 香港監察籲各國發簽證 報告指新聞自由嚴重受壓 特區政府稱傳媒環境蓬勃依然
涉威嚇促銷1.2萬元會籍 健身教練被捕
涉威嚇促銷1.2萬元會籍 健身教練被捕
獨立屋塌棚架 28歲工人墮3米不治
獨立屋塌棚架 28歲工人墮3米不治
反彈83宗 張竹君：未必反映趨勢 稱放寬措施復課人流增 即使反彈亦屬預期
反彈83宗 張竹君：未必反映趨勢 稱放寬措施復課人流增 即使反彈亦屬預期
開工不足領不到失業金 團體質疑懲罰自力更生
開工不足領不到失業金 團體質疑懲罰自力更生
涉賄亞洲金融換生意 車房新舊東主今提堂
涉賄亞洲金融換生意 車房新舊東主今提堂
大灣區GBA專題：導師籲北上港青 考國際證書傍身
大灣區GBA專題：導師籲北上港青 考國際證書傍身
大灣區GBA專題：「灣區啟航——金融才俊計劃」 助拓機遇
大灣區GBA專題：「灣區啟航——金融才俊計劃」 助拓機遇
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】獲邀留任否？ 波叔笑而不語
【Emily】獲邀留任否？ 波叔笑而不語
【Emily】獨囚幾個月都染疫 鄒家成今唔上庭
【Emily】獨囚幾個月都染疫 鄒家成今唔上庭
【Emily】憂現黃牛「鏡飛」 田北辰籲購票實名制
【Emily】憂現黃牛「鏡飛」 田北辰籲購票實名制
【Emily】配對平台籲捐糧油食品轉贈基層
【Emily】配對平台籲捐糧油食品轉贈基層
【Emily】屯門愛定商場翻新 空中板場下月見
【Emily】屯門愛定商場翻新 空中板場下月見
【Emily】國家讚不辱使命 郭蔭庶感到好光榮
【Emily】國家讚不辱使命 郭蔭庶感到好光榮