黎智英違租契案 加控一項欺詐 控方前日披露多兩人涉案 辯方要求釐清指控基礎

控方「伙同犯罪」原則指控黃偉強 辯方質疑商業溝通如何構成罪行

控方由刑事檢控專員楊美琪及署理副刑事檢控專員周天行代表。兩名被告黎智英（74歲）和黃偉強（60 歲）分別由均為資深大律師的陳政龍及黃佩琪代表。

黃佩琪開庭時稱，前日收到控方開案陳辭，首次提及Mark Simon及何凱英，並質疑黃與公司律師在商業上溝通如何構成罪行。主控官楊美琪表示，會向辯方書面提供詳情，並透露審訊時會傳召10至15名控方證人。陳官下令案件押後下周二再續，控辯雙方須於本周五前通知法庭商討進度。

官透露會傳召10至15名控方證人

修訂控罪稱，兩被告於2016年1月至2020年5月，連同周達權及其他人隱瞞科技園公司，將軍澳工業邨駿盈街8號並非按租契用途使用，該租契由工業邨公司（現為科技園公司）與蘋果日報印刷有限公司於1999年訂立。控罪指兩人意圖詐騙科技園，導致蘋果日報印刷及或力高顧問獲利，或令科技園蒙受不利。

黎智英另面對的一項欺詐罪，指他於1998年4月至2015年12月，連同其他人隱瞞工業邨公司，該處所非按1995年提案計劃書、工業邨公司與壹傳媒印刷（現為蘋果日報印刷）1995年所訂租契協議，及工業邨公司與蘋果日報印刷於1999年所訂租契使用，意圖詐騙工業邨公司。

同案周達權分拆案件 7．21提訊

同案的壹傳媒前營運總裁兼財務總裁周達權，較早時獲准分拆案件審訊，將於7月21日提訊。

【案件編號：DCCC 349/21】