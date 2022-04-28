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海外醫生首批認可27校 多英美名校 未見內地

【明報專訊】立法會去年通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，容許指定院校畢業的非本地培訓醫生來港工作5年後免試註冊，當局曾指約有100間認可院校，昨日公布首批27間院校，多間為英美名校如牛津及耶魯，在評級機構排名前列，暫未見內地院校；有特別註冊委員會成員指名單與排名無關，將考慮課程內容是否與本港大學相符，食衛局指難估申請來港人數，爭取6月公布第二批名單。有立法會議員指本地醫生工作辛苦，料來港人數有限，惟可吸引年輕港人回流。

外地醫生在認可醫學院畢業及在當地註冊，在新例下在港公營機構滿5年可免試正式註冊，政府去年成立設於醫委會轄下的特別註冊委員會，負責訂定認可名單。食衛局長陳肇始曾稱名單上院校數目大致定於100間左右，將分批公布。

亞洲暫只有新加坡國立大學

昨日公布首批27間認可院校中，美國院校佔15間，英國有6間，亞洲則只有新加坡國立大學（見表）。名單上多校在不同國際排名榜排前列，如英國牛津大學在醫科分別排世界第二和第一，英國劍橋大學分別排第四和第五；而本港中文大學分別排第29和49，香港大學則排40和30。這批名單將於明天（29日）刊憲、同日生效，並於5月4日提交立法會進行先訂立後審議的程序。

林哲玄：工作辛苦吸引力有限 未有內地院校感失望

醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，27間院校屬世界頂尖學府，惟本港公營醫療系統工作辛苦，相信對相關醫生來港工作吸引力有限，但認為會有年輕、剛畢業或希望回港與家人共聚的醫生藉此回港，認為部分人回流已經收效，長遠仍需改善本港醫生工作環境。他指出，美國醫科制度與香港有較大分別，而當地部分排名高的學校又未有上榜，並對未見內地院校感失望，指北大清華等均名列前茅。

特別註冊委員會成員陳永佳解釋，委員會將不同院校的課程與港大及中大醫學院作比對，將課程相符者列入名單，與國際排名無關。對於未有內地院校，他稱仍在審視不同學校資格，日後將有新一批名單，形容「陸續有來」。至於名單近半為美國院校，當地制度上需先取學士學位再讀醫科，他指名單會隨委員會審視結果調整，首批名單比例不能作準，重申院校課程內容最重要，「學生在學期間學了什麼重要過一開始怎樣揀學生」，至於會有多少人申請來港，他認為「問得太早」，暫未有預計數字。

特別註冊委員：無關排名

本報昨向食衛局查詢預計來港人數，當局回覆指由於涉及不少法例以外的因素，包括該醫生或醫科生的個人考量、公營機構招聘結果，以及執業試成績等，難以就短期內循此途徑來港執業醫生數目作預測，惟相信長遠有助增加本港整體醫生人手。

食衛局難料申請數 爭6月公布第二批

當局稱，特別註冊委員會正積極推進其他課程評審工作，爭取在6月內公布第二批名單，預計本年內可公布完整名單。當局稱，港府各地經貿辦一直宣傳新例，得知部分港人醫學組織及留學生組織歡迎新途徑，認為有助吸引當地港人醫生回流，亦有當地港人表明有意循新途徑回港執業。

特首林鄭月娥昨表示，公布名單為引進非本地培訓醫生邁出重要一步。立法會議員張宇人認為名單「早出好過遲出」，稱現時制度仍然太多限制，指新例容許認可院校畢業生來港，又未註明允許其教職員來港，將建議來屆政府再修例進一步放寬限制。

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