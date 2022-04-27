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2022年4月27日星期三
港聞二
航班少過剛果 林鄭：熔斷不擬再放寬 學者：接軌國際刻不容緩 次階段社交措施下月鬆綁
轟滬解封無期 港人飛回家分娩
增13校現陽性個案 張竹君：未見校內爆發
下月非港人准入境 多9隔離酒店轉檢疫
長者「疫苗到戶送」 外展隊先東區打針
向葵涌邨單位吐痰 男子囚30天
李家超答問8範疇 涉政治、內地、民生 公眾提問環節 樹仁新聞系民調中心負責
鍾劍華視像發布民調 稱留海外非移民
盧維思：選舉開支不涉公帑
特別獎頒「香港記者」 FCCJ：港記困難 表達支持
私隱署起底罪拘一男 刑事化後第二宗
保險投訴5年低 26%涉漏報事實 投保無報癡肥讀障 高血壓入院拒賠
疫下難外遊 旅保投訴大減八成
丟無家者家當 康文署首致歉
筲箕灣現3手榴彈 警封東廊一線引爆
窺淫案續升 社工：宣傳不足未阻嚇
屢狎11歲表妹 少年認罪還押
水警涉關CCTV當值釣魚受查 重案循不誠實用電腦調查 4人調職
政府下調「上網電價」回購價 環團：削市民裝再生能源意欲
施藥掐死親女 抑鬱母原控謀殺改認誤殺
社署3範圍檢討兒童住宿照顧 防虐兒 委員倡院舍用AI監察
潛逃逾年 男生認暴動入教導所
前法官郭慶偉遭銀行入稟追按貸
大灣區GBA新聞：位處黃金地段 地皮料值19億 留鬧市老廣情 廣州動物園不遷不拆
大灣區GBA新聞：千禧後多城市動物園搬家 遊客收益均減
大灣區GBA新聞：大灣區青年基金抽獎 頭獎送中山千呎單位
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【Emily】精神壓力巨大 時事漫畫家阿塗離港
【Emily】中大出版書入選設計展
【Emily】49初企獲城大天使基金投資4600萬
【Emily】照顧染疫老友記 兒科助理「靠𧨾」
【Emily】本地養乳牛 陳克勤視察城大教學農場
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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