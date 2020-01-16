大灣區GBA新聞：大灣區青年基金抽獎 頭獎送中山千呎單位

每名參加者可獲百元灣區交通津貼

是次抽獎活動歡迎年齡18歲至45歲，並持有有效港澳居民來往內地通行證的香港居民，成功登記為基金YO PLACE會員及持有大灣區青年卡即可參加。獎品方面，頭獎（1名）將獲得由黃廷方慈善基金贊助的中山市「越秀．天樾灣」一間面積945呎的三房連裝修單位；二獎（20名）各得2萬港元灣區生活簽帳額；三獎（500名）各得1000港元灣區生活簽帳額；每名參加者亦可獲得100港元灣區交通津貼，人人有獎。

YO PLACE是大灣區共同家園青年公益基金發展的青年平台，為香港青年提供有關大灣區內升學、就業及創業的資訊及服務，可於網站免費登記成為會員；大灣區青年卡則是由基金與中銀香港、廣東省青年聯合會、香港青年聯會及澳門青年聯合會攜手推出的綜合青年服務卡，申請詳情可閱覽中銀香港網站。

合資格者可登入YO PLACE網站www.yoplace.org.hk/tc/luckydraw登記，截止日期為9月30日，10月25日開獎，得獎結果將在10月26日在大灣區青年基金網站及YO PLACE網站公布。