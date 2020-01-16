大灣區GBA新聞：千禧後多城市動物園搬家 遊客收益均減

京滬兩市動物園曾倡搬遷 終保留

北京動物園位於西二環和三環之間，門票收費15元，佔地86萬平方米，2004年曾研究搬遷，專家測算即使新地皮由政府提供，僅29項新建動物展區、相關設施和其他工程費用已需39.67億元（人民幣，下同），後經公開諮詢決定不搬遷。而2009年廣州動物園的搬遷費用評估，也需耗資20億元。

上海動物園鄰近虹橋機場，門票收費40元，佔地74萬平方米，面積是浦東上海野生動物園約一半。城市動物園雖然空間有限，但這些年來不斷自我提升，過去廣州動物園常被詬病「臭氣熏天」，廣州市林業和園林局稱，2019年園內投入使用動物排泄物無害化處理系統，日處理動物糞便約1.5噸，還與相關科研機構合作開發野生動物益生菌，既促進動物健康，又有效降低不良氣味。園中還設有科普展板，教育遊客動物氣味其實有求偶、劃定地盤、自我防衛等重要功能，還介紹「全世界最臭的動物」等冷知識。

廣州動物園還和廣州少年兒童圖書館合作設立分館，小朋友可以在園內閱讀相關書籍，可惜因為疫情原因，這座「動物園圖書館」臨時關閉。廣州動物園於2017年取消了延續24年的馬戲表演，受動物保護組織歡迎。

無論是北京和上海，動物園搬遷還涉及歷史建築問題，上海動物園前身為1900年英國人所開的「裕泰馬房」，而北京動物園始建於1906年，現存清皇室行宮暢觀樓、豳（粵音「斌」）風堂、鬯（粵音「暢」）春堂等，孫中山、宋教仁等曾在此居住，當中的陸謨克堂是中國最早的植物學科研樓。

網友稱留園可保樹 一舉多得

廣州動物園雖然建於較晚的1950年代，但與之同期的廣州文化公園中多幢建築已獲評為歷史建築。有網友稱，廣州早前發布最嚴砍樹禁令，林蔭參天的動物園如果搬走再開發，砍樹也成難題，乾脆保留原址，一舉多得。