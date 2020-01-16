大灣區GBA新聞：位處黃金地段 地皮料值19億 留鬧市老廣情 廣州動物園不遷不拆

明報記者 林迎

建於1958年的廣州動物園至今已有64年歷史，動物園前身為1928年的「永漢公園」，現時園內展示400多種共約5000隻動物，包括大熊貓、金絲猴、黑頸鶴、小熊貓、白枕鶴等國家一、二類重點保護動物。從高空俯瞰，廣州動物園有如鬧市「石屎森林」中的一片綠洲。以越秀區商住樓宇最高樓面地價每平方米4.5萬元（人民幣，下同）計，面積42萬平方米的動物園，地皮價值接近19億元，堪稱價值連城的綠洲。

數代廣州人回憶 市民：塊地多人睺

在廣州市民心中，這裏是集結數代人回憶的無價之寶。平日園內遊客不少，除常見的「闔家歡」親子遊，還有挽手同行的年輕情侶、手持「長槍短炮」的觀鳥大叔，以及到此拍短片搏流量的「網紅」小姐姐。「我幾乎日日都來」，帶着孫女的黎老伯家住附近，他記得最初動物園門票只要3毫，但「冇乜動物睇」，現在環境比過去好了很多。他有聽過動物園要搬的傳言，「講了十幾年，這塊地肯定好多人『睺』住，如果真的要搬，我們也沒有辦法」。

另一名與妻女同行的羅先生則說，他小時候常到動物園，記得當時門票是5元。動物園現時全票20元，小童半價，6歲以下兒童、65歲以上老人免費。羅先生認為收費非常親民，雖然部分設施略顯陳舊，「廿蚊門票，你想點啊？如果要改善，門票可能加價，那就沒那麼多人來」。羅先生不同意動物園搬往郊區，認為現址位置方便，郊區的野生動物園雖然地方大，但路途遠、票價也一定會更貴。

早在2009年，就有消息指廣州市規劃局計劃於2012年將動物園遷至離市區25公里的帽峰山，後來園方認為「不適宜」；2021年，廣州市政協委員劉奕志提議遷至離市區60公里的從化區，再度掀起爭議。

支持搬遷者稱噪音廢氣影響動物

廣州動物園的象舍、猴山等部分館舍落成於1960年代，雖經過多次翻修，仍略顯陳舊。支持搬遷者主要出於動物福利考慮，認為附近城市噪音、廢氣污染等對動物有影響，獅子、老虎等大型動物長期留在狹窄空間，會出現不斷兜圈等「刻板行為」。此外，亦有市民認為廣州動物園的停車位不足、園內道路較窄等，若搬到郊區會有更多空間。

而反對陣營中，除了老廣州們出於「集體回憶」依依不捨，有專家亦指動物園是難得的「鬧市綠洲」，即使要搬走，亦應保留原地塊的綠化用途，不宜開發房地產。中國動物學會會員、科普作家陳旻曾撰文反對城市動物園搬遷，稱郊區的野生動物園路途遠、收費貴，失去公益性質。至於「動物福利」，不是空間愈大愈好，關鍵還是設計和飼養管理。他舉例稱，有些獨居型猛獸如老虎和熊，因為散養面積大，遊客難看到，於是園方投放數量較多，但這些動物被「強行社交」，可能會發生打鬥，還不如將牠們分隔在較小的空間內。

當局稱搬遷成本風險高 削公益功能

廣州市林業和園林局早前回應了劉奕志的提案，稱動物園「不宜搬遷」，讓喜歡動物園的廣州市民放下了心頭大石。局方回應，稱根據國家建設部文件，城市動物園搬遷需廣泛聽取各方面專家和公眾意見；政府投資建設的動物園不得轉讓，要最大限度發揮科普教育、生物多樣保護宣傳和服務等公益功能。

其次，搬遷過程風險高，可能會導致動物受傷，一些群居動物到達新環境或發生搶奪地盤爭鬥而造成一定傷亡，這將產生巨大資源浪費和資產流失。再者動物園遷至郊區將增加市民消費和時間成本，弱化科普宣教功能和公益功能，兒童更難親近動物。因此局方認為「廣州動物園不宜搬遷。廣州動物園已成為廣州城市發展重要印記，在現址能最大限度發揮城市公益性動物園的社會服務功能，造福市民群眾」。