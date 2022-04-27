潛逃逾年 男生認暴動入教導所

求情：被捕起被偷3年青春

辯方求情稱，勞教中心等報告顯示被告曾俊傑（現年18歲）有禮、合作、誠實，建議判勞教中心；被告已還押一年，擬9月繼續中六學業，明年入讀大學，故冀獲判刑期最高兩年的勞教中心，而非羈留最多3年的教導所，早日展開新生活。

官：考慮阻嚇多於被告更生

判勞教不足反映嚴重性

胡官判刑時稱，暴動的本質是透過暴力威脅市民的自由和權利，故判刑應考慮阻嚇性多於被告的更生，以保障法治及公眾秩序，被告的個人背景、出於一時衝動犯案等求情則佔比不重。

胡官續稱，參與暴動者恃人多勢眾，以暴力達到目的，但本案暴動的規模，及對社會秩序與警民關係的影響非最嚴重一例，如沒有人阻止消防員救火，亦沒有與警方正面衝突，且縱火位置並非在警署或其他建築物旁邊，考慮被告年幼，判處非即時監禁的刑罰。

【案件編號：DCCC 556/21】

（反修例風暴）