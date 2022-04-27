社署3範圍檢討兒童住宿照顧 防虐兒 委員倡院舍用AI監察

首階段檢討留宿中心 料9月完成

社署稱，第一階段集中檢討為6歲以下兒童提供服務的留宿幼兒中心及設有住宿服務的特殊幼兒中心，預計於9月完成；第二階段檢視其他兒童住宿照顧服務，預計明年3月完成。

社署會上提出檢討3個範圍，包括檢討服務規管及監察，如為獨立留宿幼兒中心制定守則，列出營運準則、程序、指引及標準，管理及監察導致幼兒工作員或主任被註銷註冊的情况，並設特別事故的通報機制。署方亦提出內部監控機制，如定期抽查閉路電視片段。服務規劃及供應檢討方面，署方建議檢視服務內容及相應人力需求、檢視估計人手編制及檢視服務之間的銜接。

署方亦提出檢討服務質素，檢視現為幼兒工作員及主任提供的註冊資格認可培訓及課程，加強保護兒童意識。又建議檢討現行服務表現標準，包括基本規定、服務量標準，並考慮為留宿幼兒中心及有住宿服務的特殊幼兒中心成立服務質素小組，以便向營運機構反映社會持份者建議。

倡CCTV設AI分析虐兒動作

兩議員同意可考慮

據了解，會上有人建議在院舍安裝高清閉路電視，亦有人建議院舍閉路電視可應用人工智能技術，辨識拉扯頭髮和拍頭等虐兒動作，如有發現系統將馬上通知院舍主管。

委員會委員兼社福界立法會議員狄志遠稱，不同意加太多閉路電視，指做法會減低員工與院舍間信任，但閉路電視增人工智能技術可接受，有助提升巡查質素。他指長遠院舍需建立以兒童為本文化，並解決職員流失問題；又指今次會議僅初步討論，委員會將於3至4周內再開會，目標9月公布中期報告。

身兼委員會委員的立法會議員陳家珮認為，人工智能閉路電視是可研究方向，但僅加裝閉路電視未能預防虐兒，「職員如真的要虐兒，亦可遮蔽閉路電視去做，多了閉路電視不會多了愛心」，認為應改善照顧者待遇以增歸屬感，並加強職員培訓。