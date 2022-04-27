施藥掐死親女 抑鬱母原控謀殺改認誤殺

被告郭蓮彩（54歲）承認於2019年10月10日，在天水圍住所內非法殺死徐樂頤（終年16歲）。辯方求情稱，被告毋須入院治療，但失去女兒已是最大懲罰，冀法庭判處感化令。法官陳慶偉稱控罪嚴重，感化令未能反映刑責，但會先索取報告再判刑。

殺女後企跳 曾稱受社運影響頭痛

「覺得個女變咗」 欲同歸於盡

案情指，鄰居早上發現被告危坐窗邊後報警，警方及消防接報後破門入屋。警方發現被告手腕有傷，客廳地板有血迹及遺書，另見死者仰臥在牀蓋被，身旁有一把沾血8吋長的生果刀，發現時死者已無脈搏，手腕有長約4厘米的傷口。

被告同日被捕，警誡下稱「我覺得個女變咗，所以我畀咗啲安眠藥佢飲，跟住用生果刀殺佢」、「我殺咗佢，我都唔想做人，我都有𠝹自己」。被告稱，女兒當時患感冒，她無力負擔醫藥費，地球空氣質素差亦令她感無助，加上擔心女兒談戀愛，欲與女兒同歸於盡，於是將抗抑鬱藥及50粒安眠藥混入葡萄酒內給女兒喝下，用刀𠝹熟睡女兒的手腕，再為女兒烹調午餐肉，但當時女兒已「走咗」。

法醫報告顯示，死者直接死因為掐頸致死。精神報告指，被告2004年起情緒不穩，因婚姻不愉快等問題飽受困擾，多次自殘。被告曾稱2019年受社運影響，不時頭痛及失眠，醫生診斷她患有嚴重抑鬱症。

【案件編號：HCCC 237/21】