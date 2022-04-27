政府下調「上網電價」回購價 環團：削市民裝再生能源意欲

政府昨宣布，近年發展分布式可再生能源系統成本顯著下降，決定今起減上網電價，由現時每度電3元至5元下調至2.5至4元。可再生能源系統發電容量等於或小於10千瓦定價每度電4元；超過10千瓦但不超過200千瓦定價每度電3元；超過200千瓦但不超過一兆瓦定價每度電2.5元。過去市民在村屋安裝太陽能板，兩電均以最高5元回購電力，現時在新安排下會減至4元。

最高5元減至4元 環團促維持吸引回購價

政府稱，兩電由2018年至今年首季共收到逾兩萬宗上網電價申請，當中逾1.8萬宗獲批，完成安裝後料可年產近3億度電，應付約9萬個家庭的電力需求。政府又稱，隨本地可再生能源巿場發展投資成本大幅下降，按新上網電價仍可約10年回本，相信具經濟誘因。

綠色和平表示，政府去年公布《氣候藍圖》，將太陽能發電目標定於燃料組合的1至2%，目標仍未達到，現時又減上網電價，將降低市民安裝可再生能源設施意欲，促政府交代調低價格理由及數據。綠色和平建議維持相對吸引的電力回購價，以增太陽能發電佔比。

葛珮帆：成本降投資回本期縮 可理解

立法會環境事務委員會主席、民建聯葛珮帆表示，上網電價現有不少商業參與投資項目，逐漸形成生態圈，加上安裝太陽能光伏系統成本下降，投資回本期亦縮短，政府下調價格可理解。不過她憂慮上網電價下調或減低計劃吸引力，稱應確保不會窒礙再生能源的發展。

另寬免露天車位全樓面設太陽能板

此外，政府宣布私營界別可於非住宅地面或主天台上的較大型室外停車場泊車位，裝設不高於3米的太陽能光伏系統，屋宇署將快速審批圖則，由現時60天加快至30天內完成，施工同意書的申請可與建築圖則一併提交。署方將予全數總樓面面積寬免，並接納以建築物最高的實用樓面空間之上的屋頂的平均高度，計算建築物高度，釐定建築物的准許上蓋面積和地積比率。