水警涉關CCTV當值釣魚受查 重案循不誠實用電腦調查 4人調職

警方回應稱，正調查事件。警方強調，警隊一直重視人員的操守和行為，如有個別警務人員涉嫌違紀，警隊會跟進，並按既定機制公平公正調查。

吐露港海上平台工作 上級揭發

停泊在吐露港上的警察躉船行動平台4號由水警北分區負責管轄。據了解，本月中旬有督察級人員在躉船上發現，至少4名員佐級水警涉嫌晚上當值期間在躉船上釣魚，而當時船上的閉路電視電源被人關閉，遂向上級投訴，揭發事件。水警高層其後再發現，今年2月份起有多個日子，該艘躉船上的閉路電視均被關閉。警方正調查該些日子是否都涉及有人釣魚，或是否閉路電視發生故障。

據了解，涉事水警駐守馬料水水警基地，每次上班24小時，再休息48小時；躉船上每天有10多人，輪流當更及休息，每次4小時，警方正調查涉事水警當時在當更還是休息。據悉警方正向2月起曾在該船工作的數十名警員問話。

水警總區設有4艘躉船，作為「警察行動平台」，停泊在包括吐露港等4個海上地點，經過的船均需停船讓水警上船檢查，如同陸上路障。根據2015年一份立法會文件，4艘躉船分別有兩艘停泊在后海灣、一艘在吐露港赤門海峽、一艘在糧船灣。

根據《警聲》，水警於2002年先引入兩艘躉船，打擊非法入境及走私活動。每艘躉船備有雷達系統、夜間偵察儀器、全球定位儀器及電羅盤，並設有臨時拘留室、接見室、急救室及直升機吊運平台，每艘躉船亦設有3隻高速攔截小艇執行巡邏任務。