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水警涉關CCTV當值釣魚受查 重案循不誠實用電腦調查 4人調職

【明報專訊】至少4名水警據悉遭揭發涉於晚上當值期間在吐露港上俗稱「海上屏障」的警察躉船行動平台上釣魚，事發時涉事船上的閉路電視被人關閉，警方正展開紀律調查，4人遭調職。另外，水警總區重案組亦正循公職人員行動失當及不誠實取用電腦罪等方向調查，了解是否涉及刑事成分。

警方回應稱，正調查事件。警方強調，警隊一直重視人員的操守和行為，如有個別警務人員涉嫌違紀，警隊會跟進，並按既定機制公平公正調查。

吐露港海上平台工作 上級揭發

停泊在吐露港上的警察躉船行動平台4號由水警北分區負責管轄。據了解，本月中旬有督察級人員在躉船上發現，至少4名員佐級水警涉嫌晚上當值期間在躉船上釣魚，而當時船上的閉路電視電源被人關閉，遂向上級投訴，揭發事件。水警高層其後再發現，今年2月份起有多個日子，該艘躉船上的閉路電視均被關閉。警方正調查該些日子是否都涉及有人釣魚，或是否閉路電視發生故障。

據了解，涉事水警駐守馬料水水警基地，每次上班24小時，再休息48小時；躉船上每天有10多人，輪流當更及休息，每次4小時，警方正調查涉事水警當時在當更還是休息。據悉警方正向2月起曾在該船工作的數十名警員問話。

水警總區設有4艘躉船，作為「警察行動平台」，停泊在包括吐露港等4個海上地點，經過的船均需停船讓水警上船檢查，如同陸上路障。根據2015年一份立法會文件，4艘躉船分別有兩艘停泊在后海灣、一艘在吐露港赤門海峽、一艘在糧船灣。

根據《警聲》，水警於2002年先引入兩艘躉船，打擊非法入境及走私活動。每艘躉船備有雷達系統、夜間偵察儀器、全球定位儀器及電羅盤，並設有臨時拘留室、接見室、急救室及直升機吊運平台，每艘躉船亦設有3隻高速攔截小艇執行巡邏任務。

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