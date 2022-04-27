屢狎11歲表妹 少年認罪還押

稱早暗戀 求情指事主情緒已穩

以L.K.Y.為代號的被告現年18歲。辯方求情稱，精神報告顯示事主現已情緒穩定，沒有精神問題，認為雖然事件對事主影響很大，但她已走出陰霾，只想生活回復正常，並獲家人支持，而被告及事主的父母均有到庭。法庭原擬索取創傷報告，惟因事主不願回憶事件而作罷。

案情指出，被告及事主的家庭關係密切。於2018年，當時11歲的事主兩度在被告家中留宿，分別遭被告強吻及強迫口交。2019年某日，被告到事主家留宿，事主遭被告褪去褲子及指插陰道，更以陰莖觸碰其陰部，事主隨即踢開被告，將他推出睡房及鎖門。

精神科報告指事主現自殺傾向

2020年11月8日，被告給事主500元作生日禮物，其後褪下褲子，事主意識到被告想她替他口交，她拒絕並要求被告離開，惟被告伸手摸她胸部，另一隻手在自己下體有所動作，事主再要求他離開但不果。事主終向朋友及朋友的父親透露事件，被告亦在親戚面前承認犯案，並向事主道歉。

事主在屯門醫院確診適應障礙症，精神科報告顯示她過去3年精神受創，活在恐懼之中，出現抑鬱、失眠、自殺及自殘傾向等症狀。

【案件編號：HCCC 13/22】