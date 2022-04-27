港聞

港聞二

屢狎11歲表妹 少年認罪還押

【明報專訊】14歲男學生涉於3年間多次非禮當時11歲的表妹，又強迫對方為他口交，表妹至13歲向朋友揭發事件。男學生昨日在高等法院承認3項非禮罪及1項向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪。案情指出，被告承認自小學六年級暗戀事主，而事主因擔心影響家庭關係，遭受非禮的3年間一直啞忍，出現創傷後遺症狀及有自殺傾向。案件押後5月17日判刑，待索取感化、教導所、勞教中心及心理報告，其間被告須還押。

稱早暗戀 求情指事主情緒已穩

以L.K.Y.為代號的被告現年18歲。辯方求情稱，精神報告顯示事主現已情緒穩定，沒有精神問題，認為雖然事件對事主影響很大，但她已走出陰霾，只想生活回復正常，並獲家人支持，而被告及事主的父母均有到庭。法庭原擬索取創傷報告，惟因事主不願回憶事件而作罷。

案情指出，被告及事主的家庭關係密切。於2018年，當時11歲的事主兩度在被告家中留宿，分別遭被告強吻及強迫口交。2019年某日，被告到事主家留宿，事主遭被告褪去褲子及指插陰道，更以陰莖觸碰其陰部，事主隨即踢開被告，將他推出睡房及鎖門。

精神科報告指事主現自殺傾向

2020年11月8日，被告給事主500元作生日禮物，其後褪下褲子，事主意識到被告想她替他口交，她拒絕並要求被告離開，惟被告伸手摸她胸部，另一隻手在自己下體有所動作，事主再要求他離開但不果。事主終向朋友及朋友的父親透露事件，被告亦在親戚面前承認犯案，並向事主道歉。

事主在屯門醫院確診適應障礙症，精神科報告顯示她過去3年精神受創，活在恐懼之中，出現抑鬱、失眠、自殺及自殘傾向等症狀。

【案件編號：HCCC 13/22】

相關字詞﹕高等法院 向16歲以下的兒童作出猥褻行為 非禮

上 / 下一篇新聞

航班少過剛果 林鄭：熔斷不擬再放寬 學者：接軌國際刻不容緩 次階段社交措施下月鬆綁
航班少過剛果 林鄭：熔斷不擬再放寬 學者：接軌國際刻不容緩 次階段社交措施下月鬆綁
轟滬解封無期 港人飛回家分娩
轟滬解封無期 港人飛回家分娩
增13校現陽性個案 張竹君：未見校內爆發
增13校現陽性個案 張竹君：未見校內爆發
下月非港人准入境 多9隔離酒店轉檢疫
下月非港人准入境 多9隔離酒店轉檢疫
長者「疫苗到戶送」 外展隊先東區打針
長者「疫苗到戶送」 外展隊先東區打針
向葵涌邨單位吐痰 男子囚30天
向葵涌邨單位吐痰 男子囚30天
李家超答問8範疇 涉政治、內地、民生 公眾提問環節 樹仁新聞系民調中心負責
李家超答問8範疇 涉政治、內地、民生 公眾提問環節 樹仁新聞系民調中心負責
鍾劍華視像發布民調 稱留海外非移民
鍾劍華視像發布民調 稱留海外非移民
盧維思：選舉開支不涉公帑
盧維思：選舉開支不涉公帑
特別獎頒「香港記者」 FCCJ：港記困難 表達支持
特別獎頒「香港記者」 FCCJ：港記困難 表達支持
私隱署起底罪拘一男 刑事化後第二宗
私隱署起底罪拘一男 刑事化後第二宗
保險投訴5年低 26%涉漏報事實 投保無報癡肥讀障 高血壓入院拒賠
保險投訴5年低 26%涉漏報事實 投保無報癡肥讀障 高血壓入院拒賠
疫下難外遊 旅保投訴大減八成
疫下難外遊 旅保投訴大減八成
丟無家者家當 康文署首致歉
丟無家者家當 康文署首致歉
筲箕灣現3手榴彈 警封東廊一線引爆
筲箕灣現3手榴彈 警封東廊一線引爆
窺淫案續升 社工：宣傳不足未阻嚇
窺淫案續升 社工：宣傳不足未阻嚇
水警涉關CCTV當值釣魚受查 重案循不誠實用電腦調查 4人調職
水警涉關CCTV當值釣魚受查 重案循不誠實用電腦調查 4人調職
政府下調「上網電價」回購價 環團：削市民裝再生能源意欲
政府下調「上網電價」回購價 環團：削市民裝再生能源意欲
施藥掐死親女 抑鬱母原控謀殺改認誤殺
施藥掐死親女 抑鬱母原控謀殺改認誤殺
社署3範圍檢討兒童住宿照顧 防虐兒 委員倡院舍用AI監察
社署3範圍檢討兒童住宿照顧 防虐兒 委員倡院舍用AI監察
潛逃逾年 男生認暴動入教導所
潛逃逾年 男生認暴動入教導所
前法官郭慶偉遭銀行入稟追按貸
前法官郭慶偉遭銀行入稟追按貸
大灣區GBA新聞：位處黃金地段 地皮料值19億 留鬧市老廣情 廣州動物園不遷不拆
大灣區GBA新聞：位處黃金地段 地皮料值19億 留鬧市老廣情 廣州動物園不遷不拆
大灣區GBA新聞：千禧後多城市動物園搬家 遊客收益均減
大灣區GBA新聞：千禧後多城市動物園搬家 遊客收益均減
大灣區GBA新聞：大灣區青年基金抽獎 頭獎送中山千呎單位
大灣區GBA新聞：大灣區青年基金抽獎 頭獎送中山千呎單位
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】馮檢基訪舊戰友 廖成利：民協係愛國民主派
【Emily】馮檢基訪舊戰友 廖成利：民協係愛國民主派
【Emily】精神壓力巨大 時事漫畫家阿塗離港
【Emily】精神壓力巨大 時事漫畫家阿塗離港
【Emily】中大出版書入選設計展
【Emily】中大出版書入選設計展
【Emily】49初企獲城大天使基金投資4600萬
【Emily】49初企獲城大天使基金投資4600萬
【Emily】照顧染疫老友記 兒科助理「靠𧨾」
【Emily】照顧染疫老友記 兒科助理「靠𧨾」
【Emily】本地養乳牛 陳克勤視察城大教學農場
【Emily】本地養乳牛 陳克勤視察城大教學農場