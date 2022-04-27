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窺淫案續升 社工：宣傳不足未阻嚇

【明報專訊】《2021年刑事罪行（修訂）條例》去年10月生效，新增窺淫等罪，最高刑罰為監禁5年。法例生效至今年2月，警方錄得198宗窺淫相關案件，拘捕138人。支援性侵犯者的明愛朗天計劃社工彭鳳儀認為，當局就窺淫罪宣傳不足，未能對偷拍者構成阻嚇，建議有關宣傳可加入罰則。

根據警方數字，每年涉偷拍的案件自2017年285宗持續上升，去年截至10月7日、即新罪行生效前已接獲413宗，拘捕327人，較前年全年363宗共拘捕281人為高。

明愛朗天計劃去年接獲86宗偷拍者的新求助，佔整體服務77.5%，按年增14宗，較2015年28宗增逾兩倍。計劃與嶺南大學於2019至2021年做研究，與50名曾偷拍他人的男性求助者訪談，大部分人曾被捕，發現他們認為偷拍過程刺激，有成癮傾向；不少人雖認為不光彩，但抱僥倖心態，亦不清楚行為會傷害被偷拍者。不少受訪者將偷拍視為侵犯私隱而非性罪行，淡化性暴力元素。

現年30多歲的P（化名）自讀中學起多次偷拍，至年多前被捕，當時警員着他盡早「求醫」。他接受輔導後發現，偷拍成癮既非疾病亦非變態，「唔係病發就會伸手影」，背後涉及同儕關係和工作壓力等問題。他說所有人都對性有好奇，偷拍者只是走了捷徑、用錯方法，只要明白行為帶來的後果，有助戒除陋習。

彭鳳儀說，現時當局宣傳策略只涉如何預防被偷拍及鼓勵舉報，建議可強調窺淫罪的刑罰，亦建議替偷拍「正名」，加入「強行」及「侵犯」等元素，例如「性強攝」或「侵犯偷拍」，並擴闊性教育內容，增加大眾對性暴力的認知。

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