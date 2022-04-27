港聞

港聞二

疫下難外遊 旅保投訴大減八成

【明報專訊】新冠疫情嚴峻，加上政府推出多項社交距離措施，市民過去一年外遊及外出玩樂機會大減，連帶保險投訴局接獲相關保單投訴亦比往年減少。保險投訴局轄下保險索償投訴委員會公布，在去年結案的297宗保單投訴中，涉旅遊保險個案僅22宗，較2020年107宗下跌近八成，佔去年結案投訴僅7.4%，比率為過去5年新低。

家居汽車保險投訴同減

去年已審結的保單投訴中，181宗涉及「住院、醫療保險」，較前年增31宗，佔所有結案個案約六成，比例為過去5年新高。委員會成員、保聯壽險總會代表李紫蘭表示，受疫情影響，其餘類別的保單投訴減少，住院或醫療保險的比率增加並不代表有關範疇保單在去年接獲特別多投訴。

另一委員、一般保險總會代表丘振雄稱，去年接獲有關家居、汽車或旅遊保險的投訴減少，估計與市民疫下減少活動有關。

公幹遇疫提早返港被拒賠

委會：難定「已知」否 投訴得直

委員會表示，去年沒有收到新冠確診者就保單投訴，但部分旅遊保險投訴個案與疫情有關，其中一名受保人原安排在前年2月29日至3月16日往法國及比利時公幹，途中因法國實施旅遊限制措施，提早3月7日返港。保險公司以世界衛生組織在受保人投保之前宣布新冠疫情為「國際關注的突發公共衛生事件」，稱索償屬於「已知事項及狀况」，而拒絕賠償。

委員會檢視個案之後發現，在受保人投保當日，法國只有12宗確診個案，當中7宗或屬本地感染，反映歐洲疫情不算嚴重，而世衛在投訴人回港後才宣布新冠疫情全球大流行，對事主投保時新冠是否屬「已知事項」有所保留，委員會裁定投訴人得直，可獲約10,500元賠償。

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