保險投訴5年低 26%涉漏報事實 投保無報癡肥讀障 高血壓入院拒賠

委員會公布去年審結的297宗投訴中，79宗涉及「沒有披露事實」，佔同期結案投訴約26%，較前年增4個百分點，為過去3年新高。

索償委會倡通融賠償

事主終獲2.9萬元

有患閱讀障礙及肥胖症的投保人在保險代理推介下，轉購新住院保單，其後因腹痛、糖尿病、高血壓及肥胖入院，保險公司在調查索償申請時，發現事主未交代自己患閱讀障礙及肥胖症，另因其投保時申報的體重較14個月前的入職體檢輕31公斤，更長高7厘米，懷疑事主虛報資料及「沒有披露重要事實」，拒絕賠償。

委員會調查後發現，事主轉新保單時由代理填寫申請書，投保人僅簽署相關文件，而其體重及身高不大可能約一年間有上述變化，對申請書上相關資料準確度存疑。另外，保險代理曾親眼見過投保人，理應意識事主嚴重超重，保單申請或不被接納。委員會最終裁定個案案情特殊，建議保險公司根據舊保單條款作通融賠償，保險公司最終以新保單條款向事主賠償2.9萬元。

代理代填申請 資料準確度存疑

徐福燊表示，大部分投訴個案往往因不明白或未留意保單內容而漏報資料，而涉「沒有披露事實」的個案過去幾年一直屬第二多的投訴類別，去年部分因表面證據不成立而被裁定為投訴不成立的個案中，亦包括投保人未有清楚申報病歷，故提醒市民投保時應「最好諗到咩都申報」，亦建議披露不清楚是否屬「重要事實」的資料，避免保險公司因此撤銷整張保單。

委會籲投保時「最好咩都申報」

委員會成員、保聯壽險總會代表李紫蘭表示，留意到有市民關注「長新冠」等後遺症，提醒新冠康復者日後投保要如實申報各項身體狀况，讓保險公司研究是否接受投保，相信不會構成太大問題。

去年結案的投訴個案中，有38宗曾轉交投訴委員會審議，其中7宗投訴人得直，共76名投訴人獲賠償，涉款753萬元，單一個案最高賠償80萬元；而引起最多索償糾紛的保險類別為「住院、醫療保險」及「人壽、危疾保險」產品，各有181宗及58宗。