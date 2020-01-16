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特別獎頒「香港記者」 FCCJ：港記困難 表達支持

【明報專訊】香港外國記者會（FCC）停頒人權新聞獎翌日，二戰後成立的日本外國特派員協會（FCCJ）昨向所有「香港記者」頒發「新聞自由獎」亞洲區特別獎，表彰香港記者工作，並藉此表達對香港記者在極其困難情况下的支持。代表領獎的香港記者協會主席陳朗昇稱，雖然香港環境艱難，但記者會在崗位上，努力為香港社會尋找真相和事實。

被問FCC停辦人權新聞獎 林鄭：新聞自由受保障

1995年有份籌辦香港人權新聞獎的FCC前執委Francis Moriarty向本報稱，難以接受人權新聞獎停辦及傷感，「當時討論成立獎項時，已知有日會成為新聞自由的試金石，看來這天來到了」。FCC前日決定導致8名新聞自由小組成員辭職抗議，據了解，FCC有可能在下月會員大會決定新聞自由小組去留，預計亦會觸及FCC會否公開發聲明等議題。

特首林鄭月娥昨日在行會前見記者，被問到停辦人權新聞獎時回應稱，FCC是私人機構，應由該會解釋，政府不能評論。她續說，本港回歸25年，新聞自由受《基本法》保障，只是有時個別事件引起關注，尤其是對新聞自由的憲制保障有誤解者，FCC事件是其中一例。

FCCJ昨頒獎時提及，本港過去曾是亞洲自由的堡壘，副主席Ilgin Yorulmaz引述《蘋果日報》及立場新聞案，及香港FCC暫停人權新聞獎，稱突顯國安法影響力。

陳朗昇視像發言時表示，雖然香港環境近年變得艱難，記者可能付出更多犧牲，但相信香港記者會窮盡方法，大部分記者亦緊守崗位，繼續報道。

無國界記者對FCC停辦人權新聞獎稱深感遺憾，歸咎是國安法引起恐懼氣氛。台灣外籍記者聯誼會亦對FCC決定失望，指特區政府打壓言論自由，認為不應妨礙記者向官員問責。

相關字詞﹕立場新聞 外國記者會

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