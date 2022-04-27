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鍾劍華視像發布民調 稱留海外非移民

【明報專訊】周日離港赴英的香港民意研究所（香港民研）副行政總裁鍾劍華，昨午以視像方式出席香港民研的新聞發布會。他解釋離港與警方國安處過去3次接觸沒有直接關係，惟曾全盤考慮情况，自己在香港民研外是「積極活躍的評論者」，期望尋求自由和免受威嚇環境。本月底約滿離職的他，將以榮譽顧問身分繼續服務，他相信民研仍有能力繼續運作。

對政府滿意度升 淨值負42

鍾劍華表示，「當制度扭曲變成正常，才是最大的扭曲」，離港是希望個人意志和身體保持自由。他稱會在海外生活一段時間，惟不會視之為移民，強調以「尋找回家的路」為最終目標。他反駁有媒體指控他「畏罪潛逃」，解釋警方國安處曾就民主派初選47人案及俄烏戰事民調，要求他協助調查，但沒提出檢控。原定上月11日發布俄烏戰事的民調，他認為已失去時效性，日後會否發布將交由機構決定。香港民研上周二至周五以電話隨機抽樣訪問近1000名18歲以上本港居民，市民對政府滿意程度有19%，升9點；不滿意為61％，減11點，滿意淨值為負42點。

稱將檢視人手 研增社福、環境政策民調

鍾稱，香港民研未曾計劃或討論解散，法律顧問團隊曾數次評估，認為運作一直合法。他表示香港民研前身即港大民研運作逾30年，操作成熟和運作有效，強調不會因一個人離開而受影響。若沒有不必要政治干擾，政府用合理態度看待，亦沒有官媒製造事端，他相信香港民研有條件和能力繼續運作。他又形容民意是「社會溫度計」，政府推行政策遇到民意反差時，有責任應對和合理解說。作為應對策略之一，機構將檢視現有資源和人手，期望在針對官員的民調外，擴闊機構的立足點至社福和環境等政策。

香港民研主席及行政總裁鍾庭耀在機構網站稱，鍾劍華昨完成任內最後一次新聞發布會，將在本月底約滿離職。他透露，機構每半年會檢視和調整工作一次，今期檢視已開始，預計兩月內完成，部分改變下月開始。他稱香港民研運作一切正常，會繼續奉公守法，遇任何執法部門提問或查詢會盡量配合。

新民黨立法會議員葉劉淑儀昨在facebook刊出她在報章的撰文，評論居留權問題。她稱根據《基本法》只要本港永久居民持有外國護照屬旅遊證件，且不向入境處申報國籍變更，則仍擁有香港居留權。她說若人大常委出新的「決定」，解釋如何執行內地《國籍法》第九條，例如在「負面清單」表明從事反中亂港、危害國家安全活動者，若取得包括英國在內的外國國籍就會喪失中國國籍，毋須申報即時喪失香港居留權。她稱特區政府亦可修訂《入境條例》褫奪入境權，「前港人」或須簽證才能來港。

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