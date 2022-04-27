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李家超答問8範疇 涉政治、內地、民生 公眾提問環節 樹仁新聞系民調中心負責

【明報專訊】特首選舉唯一候選人李家超擬日內公布政綱，周六（30日）晚上將出席各電子媒體合辦的答問會，其間會回應預先錄製的市民提問，據了解，為時1小時的論壇，每一節都設公眾提問環節，大會委託大學預先錄影公眾提問，涉及8個問題範疇，包括房屋土地、政治與內地關係發展等，屆時會抽籤選取問題。

據悉樹仁大學新聞與傳播學系獲委託負責答問會的公眾提問環節，該系系主任李家文向本報表示，有關環節由學系轄下的民調中心負責，但未有透露詳情。參考電視台的周六節目表，論壇在當晚8時半至9時半播出。疫情關係，現場直播論壇不設現場觀眾，但會預先錄影市民問題。據了解，8個問題範疇包括房屋、土地、經濟、疫情、民生、醫療、教育，以及政治與內地關係發展，由市民選擇提問範疇，屆時在答問會上大會抽籤選取問題，至於有多少問題可被選中，則視乎現場時間、問題長短等，但具體細節仍在安排。

新思維昨日以電郵邀約李家超出席網上研討會，就香港政制及地方行政與地區團體、區議員交流，預計需時約90分鐘，新思維副主席黃俊瑯表示，研討會目的是提供平台，讓關心政制及地區發展的人表達意見，至今有個別區議員答應參與。本報向李家超競選團隊查詢會否出席，至截稿前未獲回覆。

議員fb提意見 李家超：感謝「網民」支持

另外，多名建制派立法會議員、地區人士連日在李家超facebook專頁留言提意見，例如工聯會鄧家彪及民建聯張國鈞留言，分別希望李家超關注長者及青年，選委會議員陳曼琪則轉載李家超的帖文，希望新一屆政府發表《香港女性發展白皮書》，增加政府諮詢架構的女性成員比例等。李家超昨日發帖文，感謝「網民」支持，稱見到不少「網民」為他打氣，但未有提及一眾留言的議員。

明報記者

（特首選舉）

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