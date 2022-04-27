向葵涌邨單位吐痰 男子囚30天

【明報專訊】35歲男子涉在葵涌邨大廈走廊脫下口罩，向住宅單位的大門及門鐘位置吐痰，兩日後被捕，被控一項遊蕩導致他人擔心罪，控方撤銷控罪，改控兩項在公眾地方吐痰罪，他昨日在西九龍裁判法院認罪。主任裁判官徐綺薇判刑時斥責被告自私，不顧他人健康散播病毒，亦不認同辯方所說只是厭惡行為，直指其行為不止沒公德心，更缺乏正常人應有的衛生標準，故就兩罪經認罪扣減後，判監30天。
缺乏常人應有衛生標準
官斥自私不顧他人播毒
控罪稱，被告吳麟聰（35歲）被控於2022年1月22日，在葵涌大窩口道葵涌邨春葵樓906室外，及同日在909室外，將痰吐在公眾地方，而該處非供污物、污水或廢水用的容器或溝渠。
稱當時沒染疫
辯方求情：被告非常後悔
辯方求情時稱，被告與父母同住，為家中唯一經濟支柱。他非常後悔，明白所作所為令人厭惡，並向公眾致以深切道歉，當時他亦沒有患上新冠病毒；本案為被告帶來深刻教訓，他被捕後還押至今3個月，希望法庭判處罰款。
案情指2022年1月23日社交媒體流傳的片段可見，被告在上址遊蕩，並於兩單位門外及門鐘位置除下口罩吐痰，當時正爆發第五波新冠疫情。翌日凌晨，有市民致電報案室，稱認得片中人為被告，並向警方提供其身分。被告及後到葵涌警署自首，他被捕後稱，當時欲到805室找朋友，因嚴重敏感喝水時「濁親」。被告警誡供辭稱，他在片段中看到自己，故向警方自首及解釋，他又在其他問題中保持緘默。警方及後到被告家中搜屋，找出他案發時穿著的牛仔褲及外套。