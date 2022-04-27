長者「疫苗到戶送」 外展隊先東區打針

累計7900人登記 周四去西貢

聶德權昨與醫療衛生界立法會議員林哲玄到小西灣邨視察，林所屬的「醫護誠信同行」是外展隊之一，昨為30名已登記者上門打針。聶稱接種過程非常順暢，近日疫情緩和，請未打針的長者趁機會盡早接種疫苗，並適時接種第二、三及第四劑，不要重蹈第五波疫情覆轍。

尚至醫療昨有4隊醫療團隊參與上門接種，共為40名合資格長者打針，今日會再有4隊人為56人打針。團隊成員之一、心臟科專科醫生張仁宇表示，昨為一名89歲婆婆打針，婆婆曾中風行動不便，需要24小時照顧，但居於舊樓高層、電梯未能直達，外出求醫需兩三人抬動，家人即使想帶婆婆外出打針也難做到，昨醫護上門後婆婆終可打第一針疫苗。張稱長者屬高危群組，服務可便利他們打針，避免新一波疫情一旦來臨時增加重症及死亡率。

（新冠疫情）