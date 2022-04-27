長者「疫苗到戶送」 外展隊先東區打針

【明報專訊】政府為70歲或以上長者或行動不便者提供「疫苗到戶接種服務」，昨日起正式展開服務，共20隊外展隊為東區逾260名長者及行動不便者上門接種新冠疫苗。公務員事務局長聶德權表示，服務開始接受登記一周以來，截至周一晚約有7900人登記，服務以分區形式推展，每周服務4至5區，周四（28日）會開展西貢區服務，並會逐漸加大每天派出外展隊的數目。
累計7900人登記 周四去西貢
聶德權昨與醫療衛生界立法會議員林哲玄到小西灣邨視察，林所屬的「醫護誠信同行」是外展隊之一，昨為30名已登記者上門打針。聶稱接種過程非常順暢，近日疫情緩和，請未打針的長者趁機會盡早接種疫苗，並適時接種第二、三及第四劑，不要重蹈第五波疫情覆轍。
尚至醫療昨有4隊醫療團隊參與上門接種，共為40名合資格長者打針，今日會再有4隊人為56人打針。團隊成員之一、心臟科專科醫生張仁宇表示，昨為一名89歲婆婆打針，婆婆曾中風行動不便，需要24小時照顧，但居於舊樓高層、電梯未能直達，外出求醫需兩三人抬動，家人即使想帶婆婆外出打針也難做到，昨醫護上門後婆婆終可打第一針疫苗。張稱長者屬高危群組，服務可便利他們打針，避免新一波疫情一旦來臨時增加重症及死亡率。