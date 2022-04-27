下月非港人准入境 多9隔離酒店轉檢疫

林鄭月娥昨出席行政會議前會見傳媒表示，政府經重新檢視，認為可將原為社區隔離設施的酒店騰空作指定檢疫酒店，已先後把20間隔離酒店改為讓旅客預訂的指定檢疫酒店。

林太稱，政府早前亦把部分酒店交予社會福利署和醫管局作「閉環管理」，讓其員工入住，5月再多9間隔離酒店轉為檢疫酒店，屆時仍用作社區隔離設施的酒店將所剩無幾。

林鄭：入住率最多七成 未算「一房難求」

林鄭月娥昨指出，由於5月1起容許非香港居民來港，所以近日看到更多人預訂指定檢疫酒店，但尚未算「一房難求」，入住率最多約六七成，個別酒店的預訂率較高。政府同心抗疫網站顯示，第七輪指定檢疫酒店有44間，當中約一半酒店顯示房間供應狀况為「緊張」，另有10多家酒店「剩餘很少」，個別酒店要到7月才有房間。

至於現時7個由中央援建的社區隔離設施，為了成本效益，會縮減開放數目至兩三個，不會全數開放，因為每開放一個設施都要人手配套，以應付24小時運作，暫不開放的社區隔離設施會處於備用狀態，以確保若不幸出現第六波疫情，香港有能力應對。

旅業：目前入住率只反映首階段狀况

旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，政府日前才調整航班熔斷機制，航空公司需時增加航班，預計最快到5月底航班數目才會顯著增加，故現時酒店爆滿只是反映首階段放寬熔斷的訂房狀况。他稱本港有8萬多間酒店房間，現時用作檢疫的酒店不足兩萬間房間，若之後需求大增，相信仍可應付。

（新冠疫情）