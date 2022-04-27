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增13校現陽性個案 張竹君：未見校內爆發

【明報專訊】本港昨日新增347宗新型冠狀病毒陽性個案，連續三日少於500宗，及接到13間學校呈報陽性個案，其中10人早前曾上學，全部來自不同學校。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，復課後累計收到47宗學校呈報陽性個案，大部分學校僅有一宗個案，暫未見出現校內傳播或爆發情况。另上述個案有兩名教師抵港12日才驗出陽性，因病毒量低及曾於外地染疫，料屬復陽個案。

染疫師生均來自不同學校

張竹君稱，本港昨有617間學校復課，據學校呈報個案，共10名學生及3名教師染疫，其中10人早前曾上學，其餘原定昨開學，測試呈陽性後未回校；而周一有染疫學生有一名家人就讀同校及染疫，故更正周一共有20宗個案，該校昨再有學生染疫，但應無接觸上述兩人，或屬偶然。她稱上周復課後暫錄得47宗個案，暫未見有傳播或爆發，而社區仍有傳播鏈，目前學校呈報數字屬預計內。

本港昨錄得12宗輸入個案，其中3宗為抵港第12日才驗出陽性，包括上述兩名教師，分別由印尼和南非抵港，另一人由新加坡抵港。張竹君稱3人病毒量偏低，且曾經染疫，疑屬復陽個案。她說，4月至今本港有9宗在第12日檢測陽性的輸入個案，至於早前在第12天陽性的尼泊爾婦人，其基因分析未完成，暫仍列輸入個案。

陽性個案逐步回落，被問到何時恢復個案追蹤，張指出雖然現時數字遠低於第五波疫情高峰，但仍高於過去第一至第四波時水平，現有做個案追蹤，但主要集中在高危地方，包括安老院及學校等。

有已取口服藥西醫未列名單

業界：憂患者未預約就求醫

另外，醫管局總行政經理劉家獻稱，截至本月25日，已為逾27,500人處方兩款新冠病毒口服藥。衛生署昨公布提供口服藥的私家醫生名單，目前名單上有212名醫生，惟署方回覆查詢指截至昨午4時，約有250名已在醫健通登記的私家醫生取藥，所有同意公開診所資訊的醫生資料已列於名單，但未交代部分醫生未授權原因。

香港西醫工會流行病委員會主席陳培光稱，部分會員擔心列於名單後，有患者未預約就上門求醫，令員工或其他求診者有染疫風險；或不想被誤會為「新冠指定私家診所」而不願列於名單。他留意到署方有提醒患者需預約，相信若市民跟從建議及運作順暢，將有更多醫生願公開資料。

（新冠疫情）

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