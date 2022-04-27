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轟滬解封無期 港人飛回家分娩

【明報專訊】上海新冠疫情持續，昨天單日新增約1.7萬宗個案，當地封城至今近一個月，有港人家庭近日稱已「困到癲」，無法再忍受足不出戶的苦悶生活而回港，批評內地當局堅持清零不懂民間疾苦。

顧氏一家在上海工作及居於浦東，66歲的顧爸爸上周四因無法忍受封城而率先乘飛機返港，懷有9個月身孕的女兒顧小姐亦因怕下月臨盆時當地仍未解封，屆時或無法往醫院，故昨午冒險獨自乘飛機回港避疫，顧爸爸昨到機場接機。

上海浦東自3月28日起封城，顧小姐憶述當時當局稱4日後便會解封，故與家人並不擔心，惟其後「希望變成絕望」，至今封城近月，當局仍沒公布有否解封計劃，令她非常不滿，「坐監都知自己坐幾多年，但我哋係完全沒消息」。

一個月派4次物資 靠當局「死得」

在此情况下，顧小姐靠團購買物資及糧食，稱供應尚可，惟她稱一些不諳手機操作的長者靠當局不定期派糧食「死得」，因以她為例，一個月來只收到4次物資，包括蔬菜、雞蛋、罐頭等，但部分已過期，且分量只夠「食兩餐」。

住別墅仍「困到癲」

顧小姐稱她在封區下已屬較幸運一群，她與家人住浦東郊區9000呎別墅，糧食供應充足，但一家近日仍決定先後回港，顧爸爸嘆不能外出「困到癲」，「每日在家掃花園、剪樹枝，重複又重複」，上周四率先向居委會申請通行證獨自回港。顧小姐本已預約下月底到私家醫院產子，當局早前雖有放行讓她前往產檢，惟她憂當局如堅持清零，下月仍不解封，作動時萬一趕不及取得核酸陰性報告，會如報道中一些被拒診的病人般「死在醫院門口」。

本報昨向政制及內地事務局查詢有否接獲上海港人求助，局方稱上海3月28日實施分區域管控措施，截至4月24日，港府駐上海經濟貿易辦事處接獲約150宗查詢和求助要求，他們已協助求助人與上海相關部門聯繫、提供有關離滬、購買生活必需品及藥物等資訊。

（新冠疫情）

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