航班少過剛果 林鄭：熔斷不擬再放寬 學者：接軌國際刻不容緩 次階段社交措施下月鬆綁

林鄭月娥昨在出席行政會議前見傳媒，她指香港的新冠疫情在過去十天更趨穩定，本周一有431宗確診，較本月15日的946宗下跌多於一半；其他指標如污水監測人均病毒量、強制核酸檢測的陽性個案比率等，同樣錄得可觀的下降幅度。

林太稱第一階段放寬社交距離措施於上周四（21日）順利推行，除非確診人數突然急增，否則會按計劃於5月下半月推行第二階段放寬社交距離措施。

稱全民強檢「未係時候作決定」

至於她曾提出的全民強制檢測是否推行，林太稱，政府制訂防疫措施時，要考慮對社會經濟發展的影響、市民接受程度和公共衛生需要，現階段「未係時候作出實在的決定」，在適當時候一定會向市民公布。

疫苗通應否廢？ 張竹君：食肆仍高危

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，需逐步小心放寬社交距離措施，將視乎整體疫情發展及平衡各方面情况，並無特定個案數字作為放寬指標。隨着接種率增加，被問到疫苗通行證是否可以廢除，她指市民在食肆內會除下口罩，仍屬高危地點，只容許已接種疫苗者內進會較安全。

林太亦被問到，有專家提出熔斷機制扮演的角色已不太大，亦有聲音表示憂慮本港航空樞紐地位不保，政府會否檢討有關機制。她回應稱，香港的航空樞紐地位非常重要，本屆政府在推動香港國際機場成為國際航空樞紐不遺餘力，又稱目前疫情屬短暫影響，相信待疫情「穩控」後，隨着「外防輸入」措施逐步放寬，將立竿見影地看到香港機場回復昔日的熱鬧，亦可吸引更多航班和旅客利用香港的入境或轉機服務。

航班熔斷機制5月1日起放寬，觸及熔斷禁飛條件放寬至每班機感染患者人數5名或全機5％乘客。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波昨日接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，熔斷機制對香港殺傷力大，認為要保持香港國際樞紐地位，與國際接軌已刻不容緩，否則會被新加坡，甚至是大灣區內機場取代國際航空樞紐地位。

李兆波：若航空公司習慣繞過香港

幾代人努力將「無晒」

李兆波說，現時香港機場每日只有10多班機抵港，來自亞洲以外的航班絕無僅有，較剛果民主共和國的金沙薩機場每日20班為少，形容現時處於臨界點，航空公司發現原來可以繞過香港，「香港這樣下去，如此淪落的話，無㗎喇，幾代人建立的網絡會無晒」。他指下月初放寬停飛準則仍不合理。

立法會議員田北辰亦建議當局暫停航班熔斷機制，他指現時全球仍然流行Omicron病毒，暫時亦未有新的變種病毒，加上本港已有新冠口服藥和足夠的檢疫隔離設施，認為只要做好酒店檢疫，「熔斷無什麼意思」。不過他強調，針對入境旅客，仍要設7天的指定檢疫酒店隔離。

明報記者

（新冠疫情）

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